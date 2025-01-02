Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle... Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. Mehmet Akif Kayapınar konuk oldu.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Asabiyet Kavramı Nasıl Tanımlanabilir?

05:30 İbn Haldun Asabiyete Nasıl Bir Anlam Yükler?

09:00 İslam Düşünce Geleneğinde Asabiyet Kavramı Nasıl Tanımlanır?

15:15 İbn Haldun'a Göre Toplumun Temel Dinamikleri Neler?

18:45 Toplumu Bir Araya Getiren Temel Unsurlar

21:30 İbn Haldun Mukaddime'de Nasıl Bir Toplum Teorisi Sunar?

23:00 Toplum İnşasında "Asabiyet" Nasıl Bir Rol Oynar?

26:15 İslam İle Birlikte Asabiyet Düşüncesi Nasıl Bir Dönüşüm Geçirdi?

29:30 Cahiliye Dönemi Kabile Asabiyeti Hangi Özelliklere Sahipti?

32:30 Cahiliye Asabiyeti Hangi Özellikler İle Öne Çıkıyor?

35:00 İslam Düşünce Geleneğinde Asabiyet Kavramı Nasıl Tanımlanır?

37:00 İbn Haldun Asabiyete Nasıl Bir Anlam Yükler?

39:45 Türk ve Arap Toplumlarında "Asabiyet" Düşüncesi Nasıl Yer Alır?

42:30 İslam İle Birlikte Asabiyet Düşüncesi Nasıl Bir Dönüşüm Geçirdi?

44:30 Türk Toplum Geleneğinde Asabiyet Düşüncesine Rastlıyor muyuz?

48:20 Kabile Asabiyeti İslam İle Birlikte Nasıl Bir Değişime Uğradı?

51:00 Asabiyet, Modern Devletin İnşasında Nasıl Bir Role Sahip?

56:30 Asabiyet, Beraberinde Hangi Düşünceleri Barındırır?

58:20 Kabile Asabiyeti Hangi Saikler Üzerine İnşa Ediliyordu?

59:30 İbn Haldun'a Göre Toplumun Temel Dinamikleri Neler?

01:03:00 İslam Düşünce Geleneğinde Asabiyet Kavramı Nasıl Tanımlanır?

01:05:30 Toplum İnsasında "Asabiyet" Nasıl Bir Rol Oynar?

01:09:00 Değişen Siyasi Yapılanmalarla Birlikte Asabiyet Nasıl Dönüşüm Geçirdi?

01:12:00 Bir Avrupa Asabiyetinden Bahsedilebilir mi?

01:16:00 Modern Toplumlarda Asabiyet ve Siyaset İlişkisi

01:18:00 Asabiyet, Modern Devletin İnşasında Nasıl Bir Role Sahip?

01:20:00 Değişen Siyasi Yapılanmalarla Birlikte Asabiyet Nasıl Dönüşüm Geçirdi?

01:23:00 Bir Avrupa Siyasetinden Bahsedilebilir mi?

01:28:30 Fanatizm, Asabiyet Olarak Nitelenebilir mi?

01:32:00 Asabiyet, Modern Devletin İnşasında Nasıl Bir Role Sahip?