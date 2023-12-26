Klasik Düşünce Geleneğimizde "İsnat" | Açık Medeniyet

Günümüzde isnadı nasıl ihya edeceğiz?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

06:30 Habere dayalı medeniyet anlayışı ve isnadın belirleyiciliği

09:30 Günümüzde isnadı nasıl ihya edeceğiz?

12:00 Sünnet nasıl medeniyete dönüştü?

14:15 Bireysel ve toplumsal düzeyde Sünnet'le irtibat

17:45 İsnadın ihyası ve medeniyet

22:45 İbn Haldun'un düşüncesinde devlet kavramı

24:45 İbn Haldun, nübüvvete dayalı asabiyet kavramıyla ne kasteder?

30:00 Sünnet'e ittiba neden önemlidir?

35:45 Hadislerin sıhhatini tespitte kullanılan yöntemler

41:31 Hadis usulü bilincinin geliştirilmesi

44:35 Hadislerle irtibatımız nasıl olmalıdır?

49:00 İsnadın bireysel, toplumsal ve medeniyet düzeyinde ihyası

56:00 Sistem seviyesinde Sünnet'le irtibat nasıl olmalıdır?

01:00:00 Modern eğitim sistemimiz nasıl şekillenmiş?

01:06:00 Türkiye'de modern eğitimin inşası nasıl başladı, nereye evirildi?

01:09:00 Günümüzde isnadı nasıl ihya edeceğiz?

01:14:00 Entelektüel düzeyde isnadı nasıl ihya edeceğiz?

01:17:00 İsnadın ihyasında gelenekli yenilikçilik neden esastır?

01:22:00 Sistem seviyesinde Sünnet'le irtibat nasıl olmalıdır?

01:26:00 İnsanlık, hakiki hafızasını nasıl geri kazanabilir?