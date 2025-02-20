İnsanlık Tarihinde Bir Medeniyet Beşiği: Mekke | Açık Medeniyet

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

04:00 İnsanlık Tarihinde Bir Medeniyet Beşiği: Mekke

05:30 İslam Tarihini İncelerken Hangi Metotlar Kullanılmalı?

09:30 Tarihi İncelerken Ölçüler Ne Olmalı?

13:00 Coğrafya, Medeniyetleri Nasıl Şekillendirir?

16:15 İslam'ın Doğuşuyla Birlikte Mekke'nin Medeniyete Katkıları Nasıl Şekillendi?

17:45 Coğrafya, Medeniyetleri Nasıl Şekillendirir?

21:00 İslamiyet, Neden Ümmi Bir Topluma Gönderildi?

24:30 Mekke'nin Ticaret Yollarındaki Konumu, Şehrin Yapısını Nasıl Etkiledi?

29:00 Mekke'nin Tarih Boyunca Medeniyet Beşiği Olmasının Sebepleri Nelerdir?

33:00 Mekke'nin Medeniyetler Arası Etkileşimde Önemi

41:00 Kabe ve Mekke'nin Küresel Etkisi Nedir?

55:00 İslamiyet Neden Ümmi Bir Topluluğa Gönderildi?

01:18:00 İslam Medeniyetinde "İnsan" Nasıl Tanımlanır?

01:24:00 Peygamber Tebliğinin Toplumsal Düzene Dönüşme Süreci

01:29:00 Mekke'nin Ticaret Yollarındaki Stratejik Konumu