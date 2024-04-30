İslam'ın Yükselişi İnsanlığa Ne Kazandıracak? | Açık Medeniyet

İslam Ümmetinin Gelecek Vizyonu Ne Olmalıdır?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Bilim ve Medeniyet

06:00 Vahiyden Kopuk Bir Medeniyet Mümkün müdür?

12:00 Edebilik Fikrinin Ortaya Çıkışı ve Yansımaları

15:00 Bilim ve Medeniyet İlişkisi

19:30 İslam Medeniyetinin Temelleri ve Tarihi Gelişim Süreci

24:00 Dünya Tarihinin Ekseni ve Zemini Olarak İslam Medeniyeti

26:00 İslam Dünyasında Bilimsel Faaliyetlerin Başlama Serüveni

28:15 İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim

31:30 Geçmişten Günümüze Bilimdeki Din İzleri

35:00 Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam Bilimine Katkıları

38:45 İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim

45:00 Türk Toplumunun Önemi ve Küresel Rolü

48:00 İslam'ın Yükselişi İnsanlığa Ne Kazandıracak?

51:30 İslam Ümmetinin Gelecek Vizyonu Ne Olmalıdır?

54:30 İslam'ın Açık Bilim ve Açık Medeniyet Anlayışı

57:00 İslam'ın İnsanlık Tarihine Kattığı Vizyon

01:00:00 Müslümanların Toplum Üzerindeki Etkileri

01:03:00 Allah (c.c.) Kendini İnkar Edenlere Neden Yaşama Hakkı Veriyor?

01:07:00 Hayrı Tercih Etmeye Yatkın Olmak: İhtiyar

01:11:00 Allah'ın (C.C.) İnsan Yaratmasındaki Asıl Gaye Nedir?

01:14:00 Evrensel Medeniyetin İnşası

01:17:00 İslam Ümmetinin Gelecek Vizyonu Ne Olmalıdır?

01:20:00 Doğru Yanlış Ayrımı Nasıl Yapılabilir?

01:25:00 Bilm Çalışmalarındaki Başarı Kriteri Nedir?

01:31:00 Medeniyetin İhyası İçin İnsanın İnşası

01:35:00 İslam Ümmetinin Gelecek Vizyonu Ne Olmalıdır?