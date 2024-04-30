İslam'ın Yükselişi İnsanlığa Ne Kazandıracak? | Açık Medeniyet
İslam Ümmetinin Gelecek Vizyonu Ne Olmalıdır?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Bilim ve Medeniyet
06:00 Vahiyden Kopuk Bir Medeniyet Mümkün müdür?
12:00 Edebilik Fikrinin Ortaya Çıkışı ve Yansımaları
15:00 Bilim ve Medeniyet İlişkisi
19:30 İslam Medeniyetinin Temelleri ve Tarihi Gelişim Süreci
24:00 Dünya Tarihinin Ekseni ve Zemini Olarak İslam Medeniyeti
26:00 İslam Dünyasında Bilimsel Faaliyetlerin Başlama Serüveni
28:15 İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim
31:30 Geçmişten Günümüze Bilimdeki Din İzleri
35:00 Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam Bilimine Katkıları
38:45 İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim
45:00 Türk Toplumunun Önemi ve Küresel Rolü
48:00 İslam'ın Yükselişi İnsanlığa Ne Kazandıracak?
51:30 İslam Ümmetinin Gelecek Vizyonu Ne Olmalıdır?
54:30 İslam'ın Açık Bilim ve Açık Medeniyet Anlayışı
57:00 İslam'ın İnsanlık Tarihine Kattığı Vizyon
01:00:00 Müslümanların Toplum Üzerindeki Etkileri
01:03:00 Allah (c.c.) Kendini İnkar Edenlere Neden Yaşama Hakkı Veriyor?
01:07:00 Hayrı Tercih Etmeye Yatkın Olmak: İhtiyar
01:11:00 Allah'ın (C.C.) İnsan Yaratmasındaki Asıl Gaye Nedir?
01:14:00 Evrensel Medeniyetin İnşası
01:17:00 İslam Ümmetinin Gelecek Vizyonu Ne Olmalıdır?
01:20:00 Doğru Yanlış Ayrımı Nasıl Yapılabilir?
01:25:00 Bilm Çalışmalarındaki Başarı Kriteri Nedir?
01:31:00 Medeniyetin İhyası İçin İnsanın İnşası
01:35:00 İslam Ümmetinin Gelecek Vizyonu Ne Olmalıdır?