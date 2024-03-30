Aile İçi İletişim ve Çocuk Eğitiminin Önemi | Eğitim Atölyesi

Çocuklara Nasıl Rol Model Olunur?

Eğitim Atölyesi'ne bu hafta Prof. Dr. Mustafa Şeker ve İletişim Uzmanı Dr. Fatih Akbaba konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Çocuk Yetiştirme Metotları

04:50 Çocuk Terbiyesi ve Çocuk Eğitimi Nasıl Ayrılır?

13:00 Çocuğun Potansiyeline ve Kapasitesine Bağlı Olarak Çocuk Eğitimi

18:15 Çocuklara Rol Model Olmak

21:30 Çocuklara Nasıl Rol Model Olunur?

34:00 İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?

46:00 Çocuklara Dini Eğitim Hangi Metotlarla Verilmeli?

52:00 Çocuklara Mesuliyet Duygusu Nasıl Kazandırılır?

56:00 Anne - Babanın Çocuğa Karşı Yaklaşımları Neler?

01:02:00 Aile İçi İletişim Neden Önemli?