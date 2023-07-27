Medya Okuryazarlığı Eğitimi | Eğitim Atölyesi
Bu bölümde Eğitimci Yavuz Yiğit ve Prof. Dr. Ali Büyükaslan ile "Üniversite Tercihleri ve Medya Okuryazarlık Eğitimi" konuşuldu.
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Üniversite Tercihleri ve Medya Okuryazarlık Eğitimi" konuşuldu.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci Yavuz Yiğit ve Prof. Dr. Ali Büyükaslan oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
10:00 Üniversite tercihinde dikkat edilecek hususlar
20:00 Tercih yapılacak bölüm için ilk kriter ne olmalı?
30:00 Herkes üniversite okumak zorunda mı?
46:00 "Kendimiz için iyi olan tercihi yapmak" ne anlama gelir?
51:00 Medya okuryazarlığı eğitimi
58:00 Medya okuryazarlığının işlevsel yönü
01:02:00 Yeni medya ve geleneksel medyanın benzerlik ve farklılıkları
01:06:00 Yeni medya okuryazarlığı için hangi beceriler gerekli?
01:28:00 Medyayı doğru anlamak ve çözümlemek ne anlama gelir?
01:32:00 Medya okuryazarlığının işlevsel yönü