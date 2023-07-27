Medya Okuryazarlığı Eğitimi | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Eğitimci Yavuz Yiğit ve Prof. Dr. Ali Büyükaslan ile "Üniversite Tercihleri ve Medya Okuryazarlık Eğitimi" konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Üniversite Tercihleri ve Medya Okuryazarlık Eğitimi" konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci Yavuz Yiğit ve Prof. Dr. Ali Büyükaslan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

10:00 Üniversite tercihinde dikkat edilecek hususlar

20:00 Tercih yapılacak bölüm için ilk kriter ne olmalı?

30:00 Herkes üniversite okumak zorunda mı?

46:00 "Kendimiz için iyi olan tercihi yapmak" ne anlama gelir?

51:00 Medya okuryazarlığı eğitimi

58:00 Medya okuryazarlığının işlevsel yönü

01:02:00 Yeni medya ve geleneksel medyanın benzerlik ve farklılıkları

01:06:00 Yeni medya okuryazarlığı için hangi beceriler gerekli?

01:28:00 Medyayı doğru anlamak ve çözümlemek ne anlama gelir?

01:32:00 Medya okuryazarlığının işlevsel yönü