VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Medya Okuryazarlığı Eğitimi | Eğitim Atölyesi 27 Temmuz 2023 | 79. Bölüm
Sağlıklı çocuk algısı | Eğitim Atölyesi 20 Temmuz 2023 | 78. Bölüm
Uygulamalı Eğitimin Kazanımları | Eğitim Atölyesi 14 Temmuz 2023 | 77. Bölüm
LGS Tercihi I Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 | 76. Bölüm
Meslek Lisesinde Okumanın Kazanımları | Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 | 75. Bölüm
Üniversite Sınavına Girecekler Nelere Dikkat Etmeli? I Eğitim Atölyesi 19 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Robotik Kodlama ve Yapay Zeka I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Sınav Öncesinde Yapılması Gerekenler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Diyetisyenlik Mesleği ve Çalışma Alanları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Öğrenme İle İlgili 10 Yanlış İnanç I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Sınav Dönemindeki Tutum ve Davranışlar I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Eğitimde Soruların İşlevleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Çocuklarda Davranış Yönetimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 62. Bölüm
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 61. Bölüm
Çocuklarda sosyal beceri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Çocukları Eğitmek I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 59. Bölüm
Afet bilinci I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 58. Bölüm
Çocuk Resimlerinin Analizi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 56. Bölüm
Mizaç, Karakter ve Kişilik I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 55. Bölüm
Görme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 54. Bölüm
İlk Yardım Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 53. Bölüm
Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 52. Bölüm
Eğitimde Motivasyon I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 51. Bölüm
Mesleki ve Teknik Eğitim 12 Temmuz 2023 | 50. Bölüm
Sivil Havacılık ve Pilotluk I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 49. Bölüm
"Değerlere Bağlı Eğitim" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 48. Bölüm
Geleceğin Mimarları Öğretmenler I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 47. Bölüm
Okumanın Akla, Bilince ve Topluma Kazandırdıkları I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 46. Bölüm
Doğru Hedef Belirlemek I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 45. Bölüm
Yabancı Dil Öğrenmek I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 44. Bölüm
Çocukta Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
Gölge Öğreticilik I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
41. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi 12 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Yapay Zeka Mühendisliği I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Çocuk Eğitiminde "Masallar" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
İşitme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Okçuluk Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Etkili iletişim becerileri I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Okul Öncesi Eğitimin Önemi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
Karakter Gelişiminde Aile, Okul ve Çevre I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Üniversite Seçimi ve Tercihler I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Lise Tercihini Doğru Yapmak I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
Eğitimde Hayat Denge Modeli I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
23. Bölüm | Sınav Öncesi Motivasyon Artırma Teknikleri 12 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Sanat Terapisi ve Sanat Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Karakter Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
Eğitimin Toplumsal Dinamikleri I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
"Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
"İnsanı Mayalamak" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
"Meslek Seçiminin Püf Noktaları" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Eğitimde Eksen Kayması I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
"Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
"Gençleri Anlamak" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
"Down Sendromlu Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
"Başarının Sırrı" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
"Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
"Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
"Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
"Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
"Eğitimde Yaşanan Değişim" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
"Üstün Zekalı Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
"Evde Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
"Öğrenme ve Düşünmeyi Öğrenmek" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
"Eğitimin Temel Sorunları" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 1. Bölüm

Medya Okuryazarlığı Eğitimi | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Eğitimci Yavuz Yiğit ve Prof. Dr. Ali Büyükaslan ile "Üniversite Tercihleri ve Medya Okuryazarlık Eğitimi" konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Üniversite Tercihleri ve Medya Okuryazarlık Eğitimi" konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci Yavuz Yiğit ve Prof. Dr. Ali Büyükaslan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

10:00 Üniversite tercihinde dikkat edilecek hususlar

20:00 Tercih yapılacak bölüm için ilk kriter ne olmalı?

30:00 Herkes üniversite okumak zorunda mı?

46:00 "Kendimiz için iyi olan tercihi yapmak" ne anlama gelir?

51:00 Medya okuryazarlığı eğitimi

58:00 Medya okuryazarlığının işlevsel yönü

01:02:00 Yeni medya ve geleneksel medyanın benzerlik ve farklılıkları

01:06:00 Yeni medya okuryazarlığı için hangi beceriler gerekli?

01:28:00 Medyayı doğru anlamak ve çözümlemek ne anlama gelir?

01:32:00 Medya okuryazarlığının işlevsel yönü

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