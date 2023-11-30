Teknolojik Aletlerin Kullanım Amaçları | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Başal ve Prof. Dr. Ali Eryılmaz ile teknolojik aletlerin neden olduğu öğrenme problemleri konuşuldu.

İnternet ve sosyal medyada günde ne kadar zaman geçiriyoruz? Teknoloji bizi olumsuz manada etkiliyor mu? Bu bölümde Selva Turaboğlu'nun konukları Prof. Dr. Ahmet Başal ve Prof. Dr. Ali Eryılmaz oldu. Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Teknolojik aletlerin kullanım amaçları neler?

09:00 İnternet ve sosyal medyada günde ne kadar zaman geçiriyoruz?

20:00 Teknolojik aletleri kullanım oranları son yıllarda nasıl?

24:30 Teknoloji bizi olumsuz manada etkiliyor mu?

31:00 Teknolojinin zararlı etkilerinin ne kadar farkında ve bilincindeyiz?

38:00 Teknoloji geliştikçe biz de gelişiyor muyuz?

41:30 Öğrenme süremiz neden uzadı?

54:00 Teknolojik aletlerin neden olduğu öğrenme problemleri

01:01:00 Yaşamda ve eğitimde teknoloji kullanımına öğretmen ve öğrenci bakışı

01:11:00 Teknolojik aletlerin neden olduğu problemler nelerdir?

01:16:00 Teknolojinin eğitsel yönden artı ve eksileri neler?

01:19:00 Yapay zeka eğitimi ne yönde dönüştürüyor?

01:29:00 Aileler teknoloji konusunda çocuklarına nasıl yaklaşmalı?