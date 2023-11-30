VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Teknolojik Aletlerin Kullanım Amaçları | Eğitim Atölyesi 30 Kasım 2023 97. Bölüm
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | Eğitim Atölyesi 27 Kasım 2023 96. Bölüm
Başarı Güdüsü Oluşturan Durumlar | Eğitim Atölyesi 16 Kasım 2023 95. Bölüm
Etkili İletişim ve Güzel Konuşma | Eğitim Atölyesi 09 Kasım 2023 94. Bölüm
Karar Verme Sürecindeki Gizli Tuzaklar | Eğitim Atölyesi 02 Kasım 2023 93. Bölüm
Eğitimde İnsanlık Sınırı ve İnsan Hakları | Eğitim Atölyesi 26 Ekim 2023 92. Bölüm
Tıptaki Yenilikler ve Genetik Mühendisliği | Eğitim Atölyesi 20 Ekim 2023 91. Bölüm
Çocuklarda Zihinsel Gelişim | Eğitim Atölyesi 13 Ekim 2023 90. Bölüm
Özel Öğrenme Güçlükleri | Eğitim Atölyesi 05 Ekim 2023 89. Bölüm
Finlandiya Modeli Eğitim Sistemi | Eğitim Atölyesi 29 Eylül 2023 88. Bölüm
Etkili İletişim Yolları ve Okul Yöneticiliği | Eğitim Atölyesi 21 Eylül 2023 87. Bölüm
Çocuklarda Bireysel Farklılıklar | Eğitim Atölyesi 14 Eylül 2023 86. Bölüm
Öğrenciyken İş Hayatına Hazırlanmak | Eğitim Atölyesi 08 Eylül 2023 85. Bölüm
Çocuklarda Felsefe Eğitimi I Eğitim Atölyesi 01 Eylül 2023 84. Bölüm
Çevre Bilinci ve İklim Değişikliği | Eğitim Atölyesi 24 Ağustos 2023 83. Bölüm
Gençlik Oyunları ve Okul Sporları | Eğitim Atölyesi 24 Ağustos 2023 82. Bölüm
Eğitim ve Kariyer Planlaması | Eğitim Atölyesi 12 Ağustos 2023 81. Bölüm
Üniversite Tercih Haftası | Eğitim Atölyesi 03 Ağustos 2023 80. Bölüm
Medya Okuryazarlığı Eğitimi | Eğitim Atölyesi 27 Temmuz 2023 79. Bölüm
Sağlıklı çocuk algısı | Eğitim Atölyesi 20 Temmuz 2023 78. Bölüm
Uygulamalı Eğitimin Kazanımları | Eğitim Atölyesi 14 Temmuz 2023 77. Bölüm
LGS Tercihi I Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 76. Bölüm
Meslek Lisesinde Okumanın Kazanımları | Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 75. Bölüm
Üniversite Sınavına Girecekler Nelere Dikkat Etmeli? I Eğitim Atölyesi 19 Haziran 2023 74. Bölüm
Robotik Kodlama ve Yapay Zeka I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 73. Bölüm
Sınav Öncesinde Yapılması Gerekenler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 72. Bölüm
Diyetisyenlik Mesleği ve Çalışma Alanları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 71. Bölüm
Öğrenme İle İlgili 10 Yanlış İnanç I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 70. Bölüm
Sınav Dönemindeki Tutum ve Davranışlar I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 69. Bölüm
Eğitimde Soruların İşlevleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 68. Bölüm
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 67. Bölüm
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 66. Bölüm
Çocuklarda Davranış Yönetimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 65. Bölüm
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 64. Bölüm
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 63. Bölüm
Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 62. Bölüm
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 61. Bölüm
Çocuklarda sosyal beceri I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 60. Bölüm
Çocukları Eğitmek I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 59. Bölüm
Afet bilinci I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 58. Bölüm
Çocuk Resimlerinin Analizi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 57. Bölüm
Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 56. Bölüm
Mizaç, Karakter ve Kişilik I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 55. Bölüm
Görme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 54. Bölüm
İlk Yardım Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 53. Bölüm
Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 52. Bölüm
Eğitimde Motivasyon I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 51. Bölüm
Mesleki ve Teknik Eğitim 05 Eylül 2023 50. Bölüm
Sivil Havacılık ve Pilotluk I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 49. Bölüm
"Değerlere Bağlı Eğitim" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 48. Bölüm
Geleceğin Mimarları Öğretmenler I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 47. Bölüm
Okumanın Akla, Bilince ve Topluma Kazandırdıkları I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 46. Bölüm
Doğru Hedef Belirlemek I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 45. Bölüm
Yabancı Dil Öğrenmek I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 44. Bölüm
Çocukta Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 43. Bölüm
Gölge Öğreticilik I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 42. Bölüm
Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi 14 Ekim 2023 41. Bölüm
Yapay Zeka Mühendisliği I Eğitim Atölyesi 26 Eylül 2023 40. Bölüm
Çocuk Eğitiminde "Masallar" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 39. Bölüm
İşitme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 38. Bölüm
Okçuluk Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 37. Bölüm
Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Etkili iletişim becerileri I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 35. Bölüm
Okul Öncesi Eğitimin Önemi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 34. Bölüm
Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 33. Bölüm
Karakter Gelişiminde Aile, Okul ve Çevre I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 32. Bölüm
Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 31. Bölüm
Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 30. Bölüm
Üniversite Seçimi ve Tercihler I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 29. Bölüm
Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 28. Bölüm
Lise Tercihini Doğru Yapmak I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 27. Bölüm
Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 26. Bölüm
Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri | Eğitim Atölyesi 13 Ekim 2023 25. Bölüm
Eğitimde Hayat Denge Modeli I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 24. Bölüm
23. Bölüm | Sınav Öncesi Motivasyon Artırma Teknikleri 05 Eylül 2023 23. Bölüm
Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 22. Bölüm
Sanat Terapisi ve Sanat Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 21. Bölüm
Karakter Eğitimi | Eğitim Atölyesi 10 Ekim 2023 20. Bölüm
Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 19. Bölüm
Eğitimin Toplumsal Dinamikleri I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 18. Bölüm
"Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 17. Bölüm
"İnsanı Mayalamak" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 16. Bölüm
"Meslek Seçiminin Püf Noktaları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 15. Bölüm
Eğitimde Eksen Kayması I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 14. Bölüm
"Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 13. Bölüm
"Gençleri Anlamak" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 12. Bölüm
"Down Sendromlu Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 11. Bölüm
"Başarının Sırrı" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 10. Bölüm
"Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 9. Bölüm
"Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 8. Bölüm
"Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 7. Bölüm
"Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 6. Bölüm
"Eğitimde Yaşanan Değişim" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 5. Bölüm
"Üstün Zekalı Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 4. Bölüm
"Evde Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 3. Bölüm
"Öğrenme ve Düşünmeyi Öğrenmek" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 2. Bölüm
"Eğitimin Temel Sorunları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 1. Bölüm

Teknolojik Aletlerin Kullanım Amaçları | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Başal ve Prof. Dr. Ali Eryılmaz ile teknolojik aletlerin neden olduğu öğrenme problemleri konuşuldu.

İnternet ve sosyal medyada günde ne kadar zaman geçiriyoruz? Teknoloji bizi olumsuz manada etkiliyor mu? Bu bölümde Selva Turaboğlu'nun konukları Prof. Dr. Ahmet Başal ve Prof. Dr. Ali Eryılmaz oldu. Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Teknolojik aletlerin kullanım amaçları neler?

09:00 İnternet ve sosyal medyada günde ne kadar zaman geçiriyoruz?

20:00 Teknolojik aletleri kullanım oranları son yıllarda nasıl?

24:30 Teknoloji bizi olumsuz manada etkiliyor mu?

31:00 Teknolojinin zararlı etkilerinin ne kadar farkında ve bilincindeyiz?

38:00 Teknoloji geliştikçe biz de gelişiyor muyuz?

41:30 Öğrenme süremiz neden uzadı?

54:00 Teknolojik aletlerin neden olduğu öğrenme problemleri

01:01:00 Yaşamda ve eğitimde teknoloji kullanımına öğretmen ve öğrenci bakışı

01:11:00 Teknolojik aletlerin neden olduğu problemler nelerdir?

01:16:00 Teknolojinin eğitsel yönden artı ve eksileri neler?

01:19:00 Yapay zeka eğitimi ne yönde dönüştürüyor?

01:29:00 Aileler teknoloji konusunda çocuklarına nasıl yaklaşmalı?

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Ubeydullah Sezikli İlahileri
-->
Bayram Sohbetleri
-->
Ailede Benden Bize
-->
Yön Verenler
-->
Mukabele
-->
Lugat
-->
Cümle Kapısı
-->
Peygamberlerimizin İzinden
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı