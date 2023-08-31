Çocuklarda Felsefe Eğitimi I Eğitim Atölyesi

Çocuklarla Felsefe Nasıl Bir Araya Geldi?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Okula Uyum Sürecinde Çocukların Beklentileri" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Sacide Öztürk ve Felsefe Öğretmeni Gülper Sağlam oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Çocuklar İçin "Uyum" Nedir?

06:00 Çocuklar Okula Başlarken Neden Kaygı Duyar?

14:15 Okula Başlayan Çocuktan Beklenen Nedir?

19:40 Okula Başlarken Çocukların En Çok Zorlandıkları Durumlar Neler?

21:57 Çocuklar Okula Nasıl Uyum Sağlar?

36:00 Okula Uyum Sürecinde Çocukların Beklentileri

40:00 Çocuklar Mücadele Ruhunu Nasıl Kazanabilir?

45:05 Çocuğun Kaygılı Olduğunu Nasıl Anlarız?

52:28 Çocuklarda Felsefe Eğitimi

57:45 Çocuklarla Felsefe Nasıl Bir Araya Geldi?

01:01:50 Çocuklar Felsefe Yapabilir mi?

01:05:45 Felsefe Atölyeleri Çocuklara Hangi Katkıları Sağlıyor?

01:09:58 Çocuklarla Felsefe Ne Zaman ve Neden Ortaya Çıktı?

01:14:00 Türkiye'de Çocuklarla Felsefe Eğitimi

01:26:20 Çocuklarda Eleştirmenin, Tartışmanın Önemi Nedir?