Eğitim ve Kariyer Planlaması | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Eğitimci / Yazar Hüseyin Akın ve Psikolojik Danışman Mehmet Konuk ile eğitimin kariyer planlamasına etkisi konuşuldu.

Üniversite bir öğrencinin eğitim hayatına ne katar? Lise eğitimi neden çok önemli? Eğitimde motivasyonun önemi nedir? Üniversite döneminde kitap okuma alışkanlığı kazanmak önemli mi?

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Yazar Hüseyin Akın ve Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Konuk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Liseden üniversiteye 100 Metre koşusu

07:00 Üniversite bir öğrencinin eğitim hayatına ne katar?

20:00 Lise eğitimi neden çok önemli?

23:00 Eğitimde motivasyonun önemi

26:30 Üniversite döneminde kitap okuma alışkanlığı kazanmak

41:00 Herkes üniversite okumalı mı?

43:20 Her başarı çok çalışmaktan mı geçer?

46:30 Hedef belirlemenin eğitim hayatına katkısı

56:00 Eğitimin kariyer planlamasına etkisi

01:10:00 Ebeveyn etkisi kariyer planlamasını nasıl etkiliyor?

01:13:00 Üniversitenin kişisel gelişime katkısı ne?

01:16:00 "Okul okumak" ve "okumak" arasındaki farklar neler?

01:21:00 Üniversite bir öğrencinin eğitim hayatına ne katar?

01:25:00 Eğitimin kariyer planlamasına etkisi

01:36:00 Başarıyı etkileyen temel faktörler

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