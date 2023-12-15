Çocuk Eğitiminde Çizgi Film ve Animasyonlar | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde İletişim Uzmanı Fatih Akbaba ve Doç. Dr. İpek Fatma Ertan ile aile içi iletişim temeli ve çocuk eğitiminde çizgi film konuları konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun moderatörlöğünde gerçekleşen Eğitim Atölyesi programına bu bölümde İletişim Uzmanı Fatih Akbaba ve Doç. Dr. İpek Fatma Ertan konuk oldu. Fatih Akbaba sağlıklı iletşimin öneminden bahsederken Doç. Dr. İpek Fatma Ertan çizgi film ve animasyonlar hakkında konuştu. Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle, programda konuşulan başlıklar ise şu şekilde;

00:00 Eğitim Atölyesi

03:46 Aile içi iletişimin temeli nerede başlar?

16:18 Dinleme becerisi nasıl geliştirilir?

24:23 Sen ve ben dili nedir?

31:34 İletişimdeki engeller neler?

42:19 Başarılı iletişimin temel konuları neler?

43:45 Sağlıklı iletişim becerileri nasıl geliştirilir?

52:48 Çocuk eğitiminde çizgi film ve animasyonlar

55:45 Animasyon ve çizgi film karakterleri çocuk eğitimini nasıl etkiler?

01:01:54 Çizgi film ve animasyon bölümü nedir?

01:04:29 Çizgi film ve animasyonların kültür aktarımındaki rolü

01:13:06 Yapay zeka animasyonunun gelişmesine nasıl katkı sağladı?

01:19:41 Çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri neler?

01:26:53 2D ile 3D animasyon arasındaki farklar neler?

01:32:29 Çizgi film ve animasyon bölümünde alınan dersler neler?