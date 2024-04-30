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Sınava Haftalar Kala Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler? | Eğitim Atölyesi 30 Nisan 2024 114. Bölüm
Sınav Kaygısından Çıkabilmek İçin Egonun Güçlü Olması Gerekir | Eğitim Atölyesi 30 Nisan 2024 113. Bölüm
Osmanlı Döneminde Eğitim Ve Öğretim Nasıldı? | Eğitim Atölyesi 06 Nisan 2024 112. Bölüm
Aile İçi İletişim ve Çocuk Eğitiminin Önemi | Eğitim Atölyesi 06 Nisan 2024 111. Bölüm
Oruç Tutmanın Hafıza ve Dikkate Etkisi | Eğitim Atölyesi 06 Nisan 2024 110. Bölüm
Eğitsel Metinlerle Çocuklar İçin "Ramazan Ruhu" | Eğitim Atölyesi 19 Mart 2024 109. Bölüm
Yazılım Mühendisliğini Tercih Edecek Öğrencilere Tavsiyeler | Eğitim Atölyesi 08 Mart 2024 108. Bölüm
Arkeoloji ve sanat tarihi I Eğitim Atölyesi 01 Mart 2024 107. Bölüm
Edebi metinlerle çocuk eğitimi | Eğitim Atölyesi 24 Şubat 2024 106. Bölüm
Biyomühendisliğin ilgi çekici yönleri| Eğitim Atölyesi 10 Şubat 2024 105. Bölüm
Dijital dünyada eğitim ve çocuk | Eğitim Atölyesi 02 Şubat 2024 104. Bölüm
Neden sanat eğitimi | Eğitim Atölyesi 25 Ocak 2024 103. Bölüm
Yabancı Dil Eğitimi: Sorunlar ve Çözümler | Eğitim Atölyesi 19 Ocak 2024 102. Bölüm
Çocuklarda Dil Gelişimi | Eğitim Atölyesi 12 Ocak 2024 101. Bölüm
Belirsizliklerle Başa Çıkmak | Eğitim Atölyesi 29 Aralık 2023 100. Bölüm
Evimizdeki Elmaslar | Eğitim Atölyesi 22 Aralık 2023 99. Bölüm
Çocuk Eğitiminde Çizgi Film ve Animasyonlar | Eğitim Atölyesi 15 Aralık 2023 98. Bölüm
Teknolojik Aletlerin Kullanım Amaçları | Eğitim Atölyesi 30 Kasım 2023 97. Bölüm
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | Eğitim Atölyesi 27 Kasım 2023 96. Bölüm
Başarı Güdüsü Oluşturan Durumlar | Eğitim Atölyesi 16 Kasım 2023 95. Bölüm
Etkili İletişim ve Güzel Konuşma | Eğitim Atölyesi 09 Kasım 2023 94. Bölüm
Karar Verme Sürecindeki Gizli Tuzaklar | Eğitim Atölyesi 02 Kasım 2023 93. Bölüm
Eğitimde İnsanlık Sınırı ve İnsan Hakları | Eğitim Atölyesi 26 Ekim 2023 92. Bölüm
Tıptaki Yenilikler ve Genetik Mühendisliği | Eğitim Atölyesi 20 Ekim 2023 91. Bölüm
Çocuklarda Zihinsel Gelişim | Eğitim Atölyesi 13 Ekim 2023 90. Bölüm
Özel Öğrenme Güçlükleri | Eğitim Atölyesi 05 Ekim 2023 89. Bölüm
Finlandiya Modeli Eğitim Sistemi | Eğitim Atölyesi 29 Eylül 2023 88. Bölüm
Etkili İletişim Yolları ve Okul Yöneticiliği | Eğitim Atölyesi 21 Eylül 2023 87. Bölüm
Çocuklarda Bireysel Farklılıklar | Eğitim Atölyesi 14 Eylül 2023 86. Bölüm
Öğrenciyken İş Hayatına Hazırlanmak | Eğitim Atölyesi 08 Eylül 2023 85. Bölüm
Çocuklarda Felsefe Eğitimi I Eğitim Atölyesi 01 Eylül 2023 84. Bölüm
Çevre Bilinci ve İklim Değişikliği | Eğitim Atölyesi 24 Ağustos 2023 83. Bölüm
Gençlik Oyunları ve Okul Sporları | Eğitim Atölyesi 24 Ağustos 2023 82. Bölüm
Eğitim ve Kariyer Planlaması | Eğitim Atölyesi 12 Ağustos 2023 81. Bölüm
Üniversite Tercih Haftası | Eğitim Atölyesi 03 Ağustos 2023 80. Bölüm
Medya Okuryazarlığı Eğitimi | Eğitim Atölyesi 27 Temmuz 2023 79. Bölüm
Sağlıklı çocuk algısı | Eğitim Atölyesi 20 Temmuz 2023 78. Bölüm
Uygulamalı Eğitimin Kazanımları | Eğitim Atölyesi 14 Temmuz 2023 77. Bölüm
LGS Tercihi I Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 76. Bölüm
Meslek Lisesinde Okumanın Kazanımları | Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 75. Bölüm
Üniversite Sınavına Girecekler Nelere Dikkat Etmeli? I Eğitim Atölyesi 19 Haziran 2023 74. Bölüm
Robotik Kodlama ve Yapay Zeka I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 73. Bölüm
Sınav Öncesinde Yapılması Gerekenler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 72. Bölüm
Diyetisyenlik Mesleği ve Çalışma Alanları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 71. Bölüm
Öğrenme İle İlgili 10 Yanlış İnanç I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 70. Bölüm
Sınav Dönemindeki Tutum ve Davranışlar I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 69. Bölüm
Eğitimde Soruların İşlevleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 68. Bölüm
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 67. Bölüm
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 66. Bölüm
Çocuklarda Davranış Yönetimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 65. Bölüm
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 64. Bölüm
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 63. Bölüm
Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 62. Bölüm
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 61. Bölüm
Çocuklarda sosyal beceri I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 60. Bölüm
Çocukları Eğitmek I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 59. Bölüm
Afet bilinci I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 58. Bölüm
Çocuk Resimlerinin Analizi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 57. Bölüm
Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 56. Bölüm
Mizaç, Karakter ve Kişilik I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 55. Bölüm
Görme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 54. Bölüm
İlk Yardım Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 53. Bölüm
Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 52. Bölüm
Eğitimde Motivasyon I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 51. Bölüm
Mesleki ve Teknik Eğitim 05 Eylül 2023 50. Bölüm
Sivil Havacılık ve Pilotluk I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 49. Bölüm
"Değerlere Bağlı Eğitim" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 48. Bölüm
Geleceğin Mimarları Öğretmenler I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 47. Bölüm
Okumanın Akla, Bilince ve Topluma Kazandırdıkları I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 46. Bölüm
Doğru Hedef Belirlemek I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 45. Bölüm
Yabancı Dil Öğrenmek I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 44. Bölüm
Çocukta Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 43. Bölüm
Gölge Öğreticilik I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 42. Bölüm
Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi 14 Ekim 2023 41. Bölüm
Yapay Zeka Mühendisliği I Eğitim Atölyesi 26 Eylül 2023 40. Bölüm
Çocuk Eğitiminde "Masallar" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 39. Bölüm
İşitme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 38. Bölüm
Okçuluk Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 37. Bölüm
Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Etkili iletişim becerileri I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 35. Bölüm
Okul Öncesi Eğitimin Önemi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 34. Bölüm
Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 33. Bölüm
Karakter Gelişiminde Aile, Okul ve Çevre I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 32. Bölüm
Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 31. Bölüm
Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 30. Bölüm
Üniversite Seçimi ve Tercihler I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 29. Bölüm
Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 28. Bölüm
Lise Tercihini Doğru Yapmak I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 27. Bölüm
Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 26. Bölüm
Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri | Eğitim Atölyesi 13 Ekim 2023 25. Bölüm
Eğitimde Hayat Denge Modeli I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 24. Bölüm
23. Bölüm | Sınav Öncesi Motivasyon Artırma Teknikleri 05 Eylül 2023 23. Bölüm
Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 22. Bölüm
Sanat Terapisi ve Sanat Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 21. Bölüm
Karakter Eğitimi | Eğitim Atölyesi 10 Ekim 2023 20. Bölüm
Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 19. Bölüm
Eğitimin Toplumsal Dinamikleri I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 18. Bölüm
"Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 17. Bölüm
"İnsanı Mayalamak" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 16. Bölüm
"Meslek Seçiminin Püf Noktaları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 15. Bölüm
Eğitimde Eksen Kayması I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 14. Bölüm
"Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 13. Bölüm
"Gençleri Anlamak" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 12. Bölüm
"Down Sendromlu Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 11. Bölüm
"Başarının Sırrı" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 10. Bölüm
"Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 9. Bölüm
"Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 8. Bölüm
"Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 7. Bölüm
"Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 6. Bölüm
"Eğitimde Yaşanan Değişim" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 5. Bölüm
"Üstün Zekalı Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 4. Bölüm
"Evde Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 3. Bölüm
"Öğrenme ve Düşünmeyi Öğrenmek" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 2. Bölüm
"Eğitimin Temel Sorunları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 1. Bölüm

Sınava Haftalar Kala Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler? | Eğitim Atölyesi

Akılda Kalıcı Ders Çalışma Teknikleri Neler?

Eğitim Atölyesi'ne bu hafta Prof. Dr. Mustafa Başaran konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Sınav Döneminde Çalışma Çizelgesi Nasıl Olmalı?
08:00 Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Neler?
10:00 Üniversite Sınavına Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
13:00 Sınav Motivasyonunu Artıracak Çalışma Önerileri
19:00 Akılda Kalıcı Ders Çalışma Teknikleri Neler?
20:30 ÖSYM Sınav Kitapçıklarını Nasıl Hazırlıyor?
24:30 Sınava Yaklaşırken Ders Çalışma Sistemi Nasıl Olmalı?
29:45 Akılda Kalıcı Ders Çalışma Teknikleri Neler?
34:15 Sınav Döneminde Çalılma Çizelgesi Nasıl Olmalı?
41:00 Sınava Girdiğimizde Neden Bildiklerimizi Unuturuz?
46:00 Paragraf Sorularını Çözerken Neleri Gözden Kaçırıyoruz?
51:30 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri Neler?
52:30 Paragraf Sorularını Çözerken Neleri Gözden Kaçırıyoruz?
56:30 Paragraf Soruları Nasıl Çözülür?
01:01:00 Parafraf Sorularının Mantığı Nasıl Çözülür?
01:03:00 Parafraf Sorularının Çözerken "Anahtar" Kelimelerin Önemi
01:11:00 Sınava Haftalar Kala Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?
01:16:00 Sınav Sürecinde Nasıl Motive Olunabilir?
01:27:00 Sınav Stresi Başarıyı Nasıl Etkiler?
01:33:00 Sınava Haftalar Kala Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?
01:36:00 Sınav Motivasyonunu Artıracak Çalışma Önerileri

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