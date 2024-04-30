Sınava Haftalar Kala Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler? | Eğitim Atölyesi
Akılda Kalıcı Ders Çalışma Teknikleri Neler?
Eğitim Atölyesi'ne bu hafta Prof. Dr. Mustafa Başaran konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Sınav Döneminde Çalışma Çizelgesi Nasıl Olmalı?
08:00 Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Neler?
10:00 Üniversite Sınavına Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
13:00 Sınav Motivasyonunu Artıracak Çalışma Önerileri
19:00 Akılda Kalıcı Ders Çalışma Teknikleri Neler?
20:30 ÖSYM Sınav Kitapçıklarını Nasıl Hazırlıyor?
24:30 Sınava Yaklaşırken Ders Çalışma Sistemi Nasıl Olmalı?
29:45 Akılda Kalıcı Ders Çalışma Teknikleri Neler?
34:15 Sınav Döneminde Çalılma Çizelgesi Nasıl Olmalı?
41:00 Sınava Girdiğimizde Neden Bildiklerimizi Unuturuz?
46:00 Paragraf Sorularını Çözerken Neleri Gözden Kaçırıyoruz?
51:30 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri Neler?
52:30 Paragraf Sorularını Çözerken Neleri Gözden Kaçırıyoruz?
56:30 Paragraf Soruları Nasıl Çözülür?
01:01:00 Parafraf Sorularının Mantığı Nasıl Çözülür?
01:03:00 Parafraf Sorularının Çözerken "Anahtar" Kelimelerin Önemi
01:11:00 Sınava Haftalar Kala Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?
01:16:00 Sınav Sürecinde Nasıl Motive Olunabilir?
01:27:00 Sınav Stresi Başarıyı Nasıl Etkiler?
01:33:00 Sınava Haftalar Kala Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?
01:36:00 Sınav Motivasyonunu Artıracak Çalışma Önerileri