Sınava Haftalar Kala Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler? | Eğitim Atölyesi

Akılda Kalıcı Ders Çalışma Teknikleri Neler?

Eğitim Atölyesi'ne bu hafta Prof. Dr. Mustafa Başaran konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Sınav Döneminde Çalışma Çizelgesi Nasıl Olmalı?

08:00 Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Neler?

10:00 Üniversite Sınavına Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

13:00 Sınav Motivasyonunu Artıracak Çalışma Önerileri

19:00 Akılda Kalıcı Ders Çalışma Teknikleri Neler?

20:30 ÖSYM Sınav Kitapçıklarını Nasıl Hazırlıyor?

24:30 Sınava Yaklaşırken Ders Çalışma Sistemi Nasıl Olmalı?

29:45 Akılda Kalıcı Ders Çalışma Teknikleri Neler?

34:15 Sınav Döneminde Çalılma Çizelgesi Nasıl Olmalı?

41:00 Sınava Girdiğimizde Neden Bildiklerimizi Unuturuz?

46:00 Paragraf Sorularını Çözerken Neleri Gözden Kaçırıyoruz?

51:30 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri Neler?

52:30 Paragraf Sorularını Çözerken Neleri Gözden Kaçırıyoruz?

56:30 Paragraf Soruları Nasıl Çözülür?

01:01:00 Parafraf Sorularının Mantığı Nasıl Çözülür?

01:03:00 Parafraf Sorularının Çözerken "Anahtar" Kelimelerin Önemi

01:11:00 Sınava Haftalar Kala Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?

01:16:00 Sınav Sürecinde Nasıl Motive Olunabilir?

01:27:00 Sınav Stresi Başarıyı Nasıl Etkiler?

01:33:00 Sınava Haftalar Kala Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?

01:36:00 Sınav Motivasyonunu Artıracak Çalışma Önerileri