Evimizdeki Elmaslar | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Dr. Nadir Çomak ile okul ve aile arasında çocukla iletişimin önemi konuşuldu.

Doğru tercihler yapacak berrak bir iradeye nasıl sahip oluruz? Çocukların ilgi ve beceri alanları nasıl keşfedilir? Çocuklara çevre eğitimini nasıl aşılayabiliriz?

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle... Eğitim Atölyesi'ne bugün, Dr. Nadir Çomak konuk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Evimizdeki Elmaslar

09:00 Müslümanların kanayan yarası: Gazze

26:00 Doğru tercihler yapacak berrak bir iradeye nasıl sahip oluruz?

31:00 İyi bir insan nasıl olmalı?

54:00 İnsan yeteneğini nasıl keşfeder?

01:08:00 Çocukların ilgi ve beceri alanları nasıl keşfedilir?

01:12:00 Çocuklara ailede nasıl bir eğitim verilmeli?

01:22:00 Okul ve aile arasındaki iletişimin önemi

01:27:00 Empati kurabilen çocuk nasıl yetişir?

01:38:00 Çocuklara çevre eğitimini nasıl aşılayabiliriz?