Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi

İnsan yapısı bu kadar aynıyken farklılıklar nasıl ortaya çıkıyor?

17 Mart 2023 | 12:06
VİDEO DEVAM EDİYOR

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Direktörü Dr. Cihan Taştan ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji

05:00 Geleceğin bilim ve mühendislik dalı: Genetik

07:00 Üç harfli mucize: DNA

16:00 DNA çalışmalarının tarihi süreç içerisindeki gelişimi

20:00 İnsan yapısı bu kadar aynıyken farklılıklar nasıl ortaya çıkıyor?

22:00 Genetik mühendisleri ne iş yapar?

25:00 Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği arasındaki farklar

27:00 Genetik mühendisliği çalışmalarıyla neler üretiliyor?

36:00 Genetik kökenli hastalıklar neler?

39:00 SMA hastalığında kullanılan gen terapi tekniği nasıl uygulanıyor?

43:00 GDO hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar Kalıtsal hastalıklar gen terapiyle iyileştirilebilir mi?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

53. Bölüm | İlk Yardım Eğitimi
53. Bölüm | İlk Yardım Eğitimi 07 Ocak 2023 | 11:37
54. Bölüm | Görme Engelliler Eğitimi
54. Bölüm | Görme Engelliler Eğitimi 13 Ocak 2023 | 17:47
55. Bölüm | Mizaç, Karakter ve Kişilik
55. Bölüm | Mizaç, Karakter ve Kişilik 22 Ocak 2023 | 18:27
56. Bölüm | Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları
56. Bölüm | Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları 26 Ocak 2023 | 21:30
58. Bölüm | Afet bilinci
58. Bölüm | Afet bilinci 23 Şubat 2023 | 19:50
59. Bölüm | Çocukları Eğitmek
59. Bölüm | Çocukları Eğitmek 02 Mart 2023 | 22:50
60. Bölüm | Çocuklarda sosyal beceri
60. Bölüm | Çocuklarda sosyal beceri 10 Mart 2023 | 09:00
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi 17 Mart 2023 | 12:06