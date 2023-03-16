Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Direktörü Dr. Cihan Taştan ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji

05:00 Geleceğin bilim ve mühendislik dalı: Genetik

07:00 Üç harfli mucize: DNA

16:00 DNA çalışmalarının tarihi süreç içerisindeki gelişimi

20:00 İnsan yapısı bu kadar aynıyken farklılıklar nasıl ortaya çıkıyor?

22:00 Genetik mühendisleri ne iş yapar?

25:00 Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği arasındaki farklar

27:00 Genetik mühendisliği çalışmalarıyla neler üretiliyor?

36:00 Genetik kökenli hastalıklar neler?

39:00 SMA hastalığında kullanılan gen terapi tekniği nasıl uygulanıyor?

43:00 GDO hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar Kalıtsal hastalıklar gen terapiyle iyileştirilebilir mi?