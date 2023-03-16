Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Direktörü Dr. Cihan Taştan ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji
05:00 Geleceğin bilim ve mühendislik dalı: Genetik
07:00 Üç harfli mucize: DNA
16:00 DNA çalışmalarının tarihi süreç içerisindeki gelişimi
20:00 İnsan yapısı bu kadar aynıyken farklılıklar nasıl ortaya çıkıyor?
22:00 Genetik mühendisleri ne iş yapar?
25:00 Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği arasındaki farklar
27:00 Genetik mühendisliği çalışmalarıyla neler üretiliyor?
36:00 Genetik kökenli hastalıklar neler?
39:00 SMA hastalığında kullanılan gen terapi tekniği nasıl uygulanıyor?
43:00 GDO hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar Kalıtsal hastalıklar gen terapiyle iyileştirilebilir mi?