VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Uygulamalı Eğitimin Kazanımları | Eğitim Atölyesi 14 Temmuz 2023 | 77. Bölüm
LGS Tercihi I Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 | 76. Bölüm
Meslek Lisesinde Okumanın Kazanımları | Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 | 75. Bölüm
Üniversite Sınavına Girecekler Nelere Dikkat Etmeli? I Eğitim Atölyesi 19 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Robotik Kodlama ve Yapay Zeka I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Sınav Öncesinde Yapılması Gerekenler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Diyetisyenlik Mesleği ve Çalışma Alanları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Öğrenme İle İlgili 10 Yanlış İnanç I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Sınav Dönemindeki Tutum ve Davranışlar I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Eğitimde Soruların İşlevleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Çocuklarda Davranış Yönetimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 62. Bölüm
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 61. Bölüm
Çocuklarda sosyal beceri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Çocukları Eğitmek I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 59. Bölüm
Afet bilinci I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 58. Bölüm
Çocuk Resimlerinin Analizi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 56. Bölüm
Mizaç, Karakter ve Kişilik I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 55. Bölüm
Görme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 54. Bölüm
İlk Yardım Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 53. Bölüm
Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 52. Bölüm
Eğitimde Motivasyon I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 51. Bölüm
Mesleki ve Teknik Eğitim 12 Temmuz 2023 | 50. Bölüm
Sivil Havacılık ve Pilotluk I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 49. Bölüm
"Değerlere Bağlı Eğitim" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 48. Bölüm
Geleceğin Mimarları Öğretmenler I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 47. Bölüm
Okumanın Akla, Bilince ve Topluma Kazandırdıkları I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 46. Bölüm
Doğru Hedef Belirlemek I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 45. Bölüm
Yabancı Dil Öğrenmek I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 44. Bölüm
Çocukta Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
Gölge Öğreticilik I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
41. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi 12 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Yapay Zeka Mühendisliği I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Çocuk Eğitiminde "Masallar" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
İşitme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Okçuluk Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Etkili iletişim becerileri I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Okul Öncesi Eğitimin Önemi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
Karakter Gelişiminde Aile, Okul ve Çevre I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Üniversite Seçimi ve Tercihler I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Lise Tercihini Doğru Yapmak I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
Eğitimde Hayat Denge Modeli I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
23. Bölüm | Sınav Öncesi Motivasyon Artırma Teknikleri 12 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Sanat Terapisi ve Sanat Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Karakter Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
Eğitimin Toplumsal Dinamikleri I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
"Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
"İnsanı Mayalamak" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
"Meslek Seçiminin Püf Noktaları" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Eğitimde Eksen Kayması I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
"Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
"Gençleri Anlamak" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
"Down Sendromlu Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
"Başarının Sırrı" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
"Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
"Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
"Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
"Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
"Eğitimde Yaşanan Değişim" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
"Üstün Zekalı Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
"Evde Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
"Öğrenme ve Düşünmeyi Öğrenmek" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
"Eğitimin Temel Sorunları" I Eğitim Atölyesi 12 Temmuz 2023 | 1. Bölüm

Uygulamalı Eğitimin Kazanımları | Eğitim Atölyesi

Mesleki eğitim öğrencinin okul ve meslek hayatına nasıl katkı sağlar?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Üniversitelerde Uygulamalı Eğitimin Kazanımları" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun sunduğu Eğitim Atölyesi'ne bu hafta Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Özçelik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan, Mirok Spor Kulübü Bşk. ve Okçuluk Antrenörü Sadık Özaydın konuk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi
1:54 Üniversitelerde uygulamalı eğitimin kazanımları
3:33 Öğrencilerin yükseköğretimden beklentileri neler?
6:52 Uygulamalı Bilimler Üniversitesi neyi amaçlıyor?
18:50 Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden mezun olan öğrenciler ne yapacak?
20:03 Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde hangi projelere yer veriliyor?
29:50 Uygulamalı eğitimin ülke istihdamına katkıları
34:03 Mesleki eğitim öğrencinin okul ve meslek hayatına nasıl katkı sağlar?
35:05 Uygulamalı eğitimin sağladığı akademik, sosyal ve kültürel başarılar

2. KISIM
48:21 Milli Eğitim Bakanlığının "Yaz Okulu Projesi"
54:08 Yaz okulunun çocuklar için faydaları nelerdir?
57:47 Destekleme ve yetiştirme kursları
59:25 Yaz kurslarında hangi etkinlikler yapılıyor?
1:20:19 Sporun ve okçuluk eğitiminin çocuklar için faydaları neler?
1:03:45 Sporun çocuk gelişimi üzerindeki etkileri
1:12:50 Yazın yapılabilecek spor faaliyetleri neler?

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