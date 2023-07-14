Uygulamalı Eğitimin Kazanımları | Eğitim Atölyesi

Mesleki eğitim öğrencinin okul ve meslek hayatına nasıl katkı sağlar?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Üniversitelerde Uygulamalı Eğitimin Kazanımları" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun sunduğu Eğitim Atölyesi'ne bu hafta Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Özçelik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan, Mirok Spor Kulübü Bşk. ve Okçuluk Antrenörü Sadık Özaydın konuk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

1:54 Üniversitelerde uygulamalı eğitimin kazanımları

3:33 Öğrencilerin yükseköğretimden beklentileri neler?

6:52 Uygulamalı Bilimler Üniversitesi neyi amaçlıyor?

18:50 Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden mezun olan öğrenciler ne yapacak?

20:03 Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde hangi projelere yer veriliyor?

29:50 Uygulamalı eğitimin ülke istihdamına katkıları

34:03 Mesleki eğitim öğrencinin okul ve meslek hayatına nasıl katkı sağlar?

35:05 Uygulamalı eğitimin sağladığı akademik, sosyal ve kültürel başarılar



2. KISIM

48:21 Milli Eğitim Bakanlığının "Yaz Okulu Projesi"

54:08 Yaz okulunun çocuklar için faydaları nelerdir?

57:47 Destekleme ve yetiştirme kursları

59:25 Yaz kurslarında hangi etkinlikler yapılıyor?

1:20:19 Sporun ve okçuluk eğitiminin çocuklar için faydaları neler?

1:03:45 Sporun çocuk gelişimi üzerindeki etkileri

1:12:50 Yazın yapılabilecek spor faaliyetleri neler?