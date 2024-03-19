Eğitsel Metinlerle Çocuklar İçin "Ramazan Ruhu" | Eğitim Atölyesi
Oruç ve Ramazan Kavramlarını Çocuklara Nasıl Aktarmalıyız?
Eğitim Atölyesi'ne bugün, Eğitmen Yusuf Samet Bilkil ve Yazar Fatma Beyza Tütüncüoğlu konuk oldu
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Çocuklar İçin Din Eğitimi
09:15 Oruç ve Ramazan Kavramlarını Çocuklara Nasıl Aktarmalıyız?
12:00 Çocuklar İçin Din Eğitimi
14:45 Çocuklara Dini Eğitim Verirken Nelere Dikkat Edilmeli?
19:30 Çocuklara Dini Kavramları Nasıl Anlatmak Gerekiyor?
23:30 Çocuklar İçin Kur'an Eğitimine Nasıl Başlanmalı?
25:45 Güzel Okumak mı, Anlamlı Okumak mı?
35:00 Çocukların Duygu Değişimleri Derse Olan Katılımlarını Ne Yönde Etkiler?
43:15 Çocukların Gözünden "Ramazan"
53:00 Çocuklara Ramazanı ve İbadetleri Nasıl Anlatmalıyız?
58:30 Eğitsel Metinlerle "Ramazan Ruhu"
01:02:00 Çocuklar İçin Masallarla Siyer Anlatımı
01:14:00 Masallar Kuşaklar Arasında Nasıl Bir Köprü Kuruluyor?