Eğitsel Metinlerle Çocuklar İçin "Ramazan Ruhu" | Eğitim Atölyesi

Oruç ve Ramazan Kavramlarını Çocuklara Nasıl Aktarmalıyız?

Eğitim Atölyesi'ne bugün, Eğitmen Yusuf Samet Bilkil ve Yazar Fatma Beyza Tütüncüoğlu konuk oldu

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Çocuklar İçin Din Eğitimi

09:15 Oruç ve Ramazan Kavramlarını Çocuklara Nasıl Aktarmalıyız?

12:00 Çocuklar İçin Din Eğitimi

14:45 Çocuklara Dini Eğitim Verirken Nelere Dikkat Edilmeli?

19:30 Çocuklara Dini Kavramları Nasıl Anlatmak Gerekiyor?

23:30 Çocuklar İçin Kur'an Eğitimine Nasıl Başlanmalı?

25:45 Güzel Okumak mı, Anlamlı Okumak mı?

35:00 Çocukların Duygu Değişimleri Derse Olan Katılımlarını Ne Yönde Etkiler?

43:15 Çocukların Gözünden "Ramazan"

53:00 Çocuklara Ramazanı ve İbadetleri Nasıl Anlatmalıyız?

58:30 Eğitsel Metinlerle "Ramazan Ruhu"

01:02:00 Çocuklar İçin Masallarla Siyer Anlatımı

01:14:00 Masallar Kuşaklar Arasında Nasıl Bir Köprü Kuruluyor?