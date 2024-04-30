Sınav Kaygısından Çıkabilmek İçin Egonun Güçlü Olması Gerekir | Eğitim Atölyesi

Başkasının Kazanması Bizi Neden Kötü Hissettirir?

Eğitim Atölyesi'ne bu hafta Prof. Dr. Ali Eryılmaz konuk oldu Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Mutluluk ve Sınav

04:00 Duygu Nedir?

10:00 Duyguların Beden Diline Yansıması

15:00 Sınav Kaygısına Neden Olan Durumlar

21:00 Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yöntemleri

23:00 Olumsuzluklar Kuruntu İçerir mi?

29:00 Ebeveyn Tutumlarının Sınav Kaygısına Etkileri

40:00 Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yöntemleri

43:00 Sınav Kaygısına Dair 10 Zehirli Düşünce

48:00 Sınav Başarısını Etkileyen Etmenler

53:00 Başkasının Kazanması Bizi Neden Kötü Hissettirir?

59:00 Duygu ve Düşünceyi Ayırt Etmenin Yolları

01:03:00 Kaygı Ne İşe Yarar?

01:07:00 Sınav Anında Neler Yapılmalı?

01:14:00 Sınav ve Mutluluğun Nasıl Bir İlişkisi Var?

01:17:00 Mutluluk ve Mutsuzluk Nasıl Tanımlanmalı?

01:24:00 Mutluluğun Yolu Nedir?

01:30:00 Sınav ve Mutluluğun Nasıl Bir İlişkisi Var?