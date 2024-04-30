Sınav Kaygısından Çıkabilmek İçin Egonun Güçlü Olması Gerekir | Eğitim Atölyesi
Başkasının Kazanması Bizi Neden Kötü Hissettirir?
Eğitim Atölyesi'ne bu hafta Prof. Dr. Ali Eryılmaz konuk oldu Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Mutluluk ve Sınav
04:00 Duygu Nedir?
10:00 Duyguların Beden Diline Yansıması
15:00 Sınav Kaygısına Neden Olan Durumlar
21:00 Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yöntemleri
23:00 Olumsuzluklar Kuruntu İçerir mi?
29:00 Ebeveyn Tutumlarının Sınav Kaygısına Etkileri
40:00 Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yöntemleri
43:00 Sınav Kaygısına Dair 10 Zehirli Düşünce
48:00 Sınav Başarısını Etkileyen Etmenler
53:00 Başkasının Kazanması Bizi Neden Kötü Hissettirir?
59:00 Duygu ve Düşünceyi Ayırt Etmenin Yolları
01:03:00 Kaygı Ne İşe Yarar?
01:07:00 Sınav Anında Neler Yapılmalı?
01:14:00 Sınav ve Mutluluğun Nasıl Bir İlişkisi Var?
01:17:00 Mutluluk ve Mutsuzluk Nasıl Tanımlanmalı?
01:24:00 Mutluluğun Yolu Nedir?
01:30:00 Sınav ve Mutluluğun Nasıl Bir İlişkisi Var?