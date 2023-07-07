VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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LGS Tercihi I Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 | 76. Bölüm
Meslek Lisesinde Okumanın Kazanımları | Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 | 75. Bölüm
Üniversite Sınavına Girecekler Nelere Dikkat Etmeli? I Eğitim Atölyesi 19 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Robotik Kodlama ve Yapay Zeka I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Sınav Öncesinde Yapılması Gerekenler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Diyetisyenlik Mesleği ve Çalışma Alanları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Öğrenme İle İlgili 10 Yanlış İnanç I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Sınav Dönemindeki Tutum ve Davranışlar I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Eğitimde Soruların İşlevleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Çocuklarda Davranış Yönetimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Çocuklarda sosyal beceri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Çocukları Eğitmek I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Afet bilinci I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Çocuk Resimlerinin Analizi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Mizaç, Karakter ve Kişilik I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Görme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 54. Bölüm
İlk Yardım Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Eğitimde Motivasyon I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Mesleki ve Teknik Eğitim 09 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Sivil Havacılık ve Pilotluk I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 49. Bölüm
"Değerlere Bağlı Eğitim" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Geleceğin Mimarları Öğretmenler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Okumanın Akla, Bilince ve Topluma Kazandırdıkları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Doğru Hedef Belirlemek I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Yabancı Dil Öğrenmek I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Çocukta Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Gölge Öğreticilik I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
41. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi 22 Mayıs 2023 | 41. Bölüm
Yapay Zeka Mühendisliği I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Çocuk Eğitiminde "Masallar" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
İşitme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Okçuluk Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Etkili iletişim becerileri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Okul Öncesi Eğitimin Önemi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Karakter Gelişiminde Aile, Okul ve Çevre I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Üniversite Seçimi ve Tercihler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Lise Tercihini Doğru Yapmak I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Eğitimde Hayat Denge Modeli I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
23. Bölüm | Sınav Öncesi Motivasyon Artırma Teknikleri 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Sanat Terapisi ve Sanat Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Karakter Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Eğitimin Toplumsal Dinamikleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
"Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
"İnsanı Mayalamak" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
"Meslek Seçiminin Püf Noktaları" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Eğitimde Eksen Kayması I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
"Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
"Gençleri Anlamak" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
"Down Sendromlu Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
"Başarının Sırrı" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
"Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
"Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
"Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
"Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
"Eğitimde Yaşanan Değişim" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
"Üstün Zekalı Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
"Evde Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
"Öğrenme ve Düşünmeyi Öğrenmek" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
"Eğitimin Temel Sorunları" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

LGS Tercihi I Eğitim Atölyesi

Lise tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "LGS Tercihi ve Karakter ve Değerler Eğitimi " konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Psikolojik Danışman Özlem Belen ve Eğitim Uzmanı Derya Kargılı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi
02:05 Lise tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?
09:35 LGS tercihleri sırasında nelere dikkat edilmeli?
14:42 İyi bir lise tercihi için dikkat edilecek hususlar
17:06 Tercih yaparken sıralama nasıl olmalı?
37:00 Tercih sürecinde okul, aile, öğretmen iş birliği
43:10 Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?
51:20 Karakter ve değerler eğitimi
54:40 Sağlam bir karakter sağlam değerlerle mi mümkün olur?
01:01:54 Ebeveynin hangi tutumları çocukta iyi ve kötü değerleri oluşturur?
01:08:05 Karakter eğitiminde en kritik dönem ne zaman?
01:19:40 Karakter eğitiminde okulun ve öğretmenin görevleri
01:23:48 Çocukların karakter eğitiminde tarihi şahsiyetlerin rolü
01:31:50 Dijitalleşme hangi değerlere karşı tehlike oluşturuyor?

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