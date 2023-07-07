LGS Tercihi I Eğitim Atölyesi

Lise tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "LGS Tercihi ve Karakter ve Değerler Eğitimi " konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Psikolojik Danışman Özlem Belen ve Eğitim Uzmanı Derya Kargılı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:05 Lise tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

09:35 LGS tercihleri sırasında nelere dikkat edilmeli?

14:42 İyi bir lise tercihi için dikkat edilecek hususlar

17:06 Tercih yaparken sıralama nasıl olmalı?

37:00 Tercih sürecinde okul, aile, öğretmen iş birliği

43:10 Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?

51:20 Karakter ve değerler eğitimi

54:40 Sağlam bir karakter sağlam değerlerle mi mümkün olur?

01:01:54 Ebeveynin hangi tutumları çocukta iyi ve kötü değerleri oluşturur?

01:08:05 Karakter eğitiminde en kritik dönem ne zaman?

01:19:40 Karakter eğitiminde okulun ve öğretmenin görevleri

01:23:48 Çocukların karakter eğitiminde tarihi şahsiyetlerin rolü

01:31:50 Dijitalleşme hangi değerlere karşı tehlike oluşturuyor?