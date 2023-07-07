LGS Tercihi I Eğitim Atölyesi
Lise tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "LGS Tercihi ve Karakter ve Değerler Eğitimi " konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Psikolojik Danışman Özlem Belen ve Eğitim Uzmanı Derya Kargılı oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:05 Lise tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?
09:35 LGS tercihleri sırasında nelere dikkat edilmeli?
14:42 İyi bir lise tercihi için dikkat edilecek hususlar
17:06 Tercih yaparken sıralama nasıl olmalı?
37:00 Tercih sürecinde okul, aile, öğretmen iş birliği
43:10 Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?
51:20 Karakter ve değerler eğitimi
54:40 Sağlam bir karakter sağlam değerlerle mi mümkün olur?
01:01:54 Ebeveynin hangi tutumları çocukta iyi ve kötü değerleri oluşturur?
01:08:05 Karakter eğitiminde en kritik dönem ne zaman?
01:19:40 Karakter eğitiminde okulun ve öğretmenin görevleri
01:23:48 Çocukların karakter eğitiminde tarihi şahsiyetlerin rolü
01:31:50 Dijitalleşme hangi değerlere karşı tehlike oluşturuyor?