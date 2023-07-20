Sağlıklı çocuk algısı | Eğitim Atölyesi

Gelişim dönemlerinde çocuklarda hangi durumlar farklılık gösterir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Üniversite Tercihleri" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş ve Uzman Psikolojik Danışman Ersel Kocaboz ve Prof. Dr. Serdal Seven oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:00 Kariyer Yolculuğunda Yeni Bir Dönem: Üniversite Tercihleri

08:00 Tercih sürecinde öğrenciler nelere dikkat etmeli?

12:30 Puan durumuna göre tercihler nasıl şekillenmeli?

17:30 Başarı sıralamasına göre üniversite seçimi nasıl olmalı?

24:00 Tercih sürecinde üniversite öğrencileri nasıl bir yol izlemeli?

36:00 Aileler üniversite tercihlerinde nasıl bir yol izlemeli?

45:00 Üniversiteli olmak gençler için ne ifade edecek?

54:00 Sağlıklı çocuk algısı nedir?

59:00 Çocuklar neden farklı adlandırmalara maruz kalır?

01:00:00 Gelişim dönemlerinde çocuklarda hangi durumlar farklılık gösterir?

01:06:00 Çocuk gelişiminde eğitsel problemler

01:21:00 Çocukların problemli davranışlarını nasıl değerlendirmeliyiz?

01:28:00 Gelişim dönemlerinde çocuklarda hangi durumlar farklılık gösterir?

01:34:00 Çağ değiştikçe ebeveynlik tarzları da mı değişiyor?

01:39:00 Çocukların gelişiminde güncel sorunlar

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