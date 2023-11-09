Etkili İletişim ve Güzel Konuşma | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Eğitmen / Profesyonel Koç Ahmet Şahin Akbulut ile etkili konuşmanın püf noktaları konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Etkili iletişim ve güzel konuşmanın püf noktaları" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki Eğitmen / Profesyonel Koç Ahmet Şahin Akbulut oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Beden Dilinin Sırrı: Etkili İletişim ve Güzel Konuşma

03:00 Etkili iletişim için güzel konuşmak şart mı?

05:15 Nasıl etkili ve güzel konuşabiliriz?

08:30 Az sözle çok şey anlatabilmek mümkün mü?

12:00 Güzel konuşabilmek için sesimizi ve nefesimizi nasıl kullanmalıyız?

16:00 Beden dilinin yansımaları: Bedenle iletişim ve iletişimde beden

21:30 Beden dilimiz ne anlatıyor?

26:00 Nasıl etkili ve güzel konuşabiliriz?

31:00 Uzlaşmacı iletişim ve beden dili

36:00 Etkili iletişim teknikleri ve beden dili analizi

58:00 Etkili iletişim ve beden dili

01:06:00 Bedenin iki yansıması: Bedenle iletişim, iletişimde beden

01:09:00 Beden dili kullanımı nasıl olmalıdır?

01:15:00 Herkes güzel ve etkili konuşabilir mi?

01:20:00 Etkili iletişim teknikleri ve beden dili analizi

01:33:00 İletişimin kalitesini engelleyen durumlar