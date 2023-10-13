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Çocuklarda Zihinsel Gelişim | Eğitim Atölyesi 13 Ekim 2023 90. Bölüm
Özel Öğrenme Güçlükleri | Eğitim Atölyesi 05 Ekim 2023 89. Bölüm
Finlandiya Modeli Eğitim Sistemi | Eğitim Atölyesi 29 Eylül 2023 88. Bölüm
Etkili İletişim Yolları ve Okul Yöneticiliği | Eğitim Atölyesi 21 Eylül 2023 87. Bölüm
Çocuklarda Bireysel Farklılıklar | Eğitim Atölyesi 14 Eylül 2023 86. Bölüm
Öğrenciyken İş Hayatına Hazırlanmak | Eğitim Atölyesi 08 Eylül 2023 85. Bölüm
Çocuklarda Felsefe Eğitimi I Eğitim Atölyesi 01 Eylül 2023 84. Bölüm
Çevre Bilinci ve İklim Değişikliği | Eğitim Atölyesi 24 Ağustos 2023 83. Bölüm
Gençlik Oyunları ve Okul Sporları | Eğitim Atölyesi 24 Ağustos 2023 82. Bölüm
Eğitim ve Kariyer Planlaması | Eğitim Atölyesi 12 Ağustos 2023 81. Bölüm
Üniversite Tercih Haftası | Eğitim Atölyesi 03 Ağustos 2023 80. Bölüm
Medya Okuryazarlığı Eğitimi | Eğitim Atölyesi 27 Temmuz 2023 79. Bölüm
Sağlıklı çocuk algısı | Eğitim Atölyesi 20 Temmuz 2023 78. Bölüm
Uygulamalı Eğitimin Kazanımları | Eğitim Atölyesi 14 Temmuz 2023 77. Bölüm
LGS Tercihi I Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 76. Bölüm
Meslek Lisesinde Okumanın Kazanımları | Eğitim Atölyesi 07 Temmuz 2023 75. Bölüm
Üniversite Sınavına Girecekler Nelere Dikkat Etmeli? I Eğitim Atölyesi 19 Haziran 2023 74. Bölüm
Robotik Kodlama ve Yapay Zeka I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 73. Bölüm
Sınav Öncesinde Yapılması Gerekenler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 72. Bölüm
Diyetisyenlik Mesleği ve Çalışma Alanları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 71. Bölüm
Öğrenme İle İlgili 10 Yanlış İnanç I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 70. Bölüm
Sınav Dönemindeki Tutum ve Davranışlar I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 69. Bölüm
Eğitimde Soruların İşlevleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 68. Bölüm
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 67. Bölüm
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 66. Bölüm
Çocuklarda Davranış Yönetimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 65. Bölüm
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 64. Bölüm
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 63. Bölüm
Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 62. Bölüm
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 61. Bölüm
Çocuklarda sosyal beceri I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 60. Bölüm
Çocukları Eğitmek I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 59. Bölüm
Afet bilinci I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 58. Bölüm
Çocuk Resimlerinin Analizi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 57. Bölüm
Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 56. Bölüm
Mizaç, Karakter ve Kişilik I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 55. Bölüm
Görme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 54. Bölüm
İlk Yardım Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 53. Bölüm
Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 52. Bölüm
Eğitimde Motivasyon I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 51. Bölüm
Mesleki ve Teknik Eğitim 05 Eylül 2023 50. Bölüm
Sivil Havacılık ve Pilotluk I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 49. Bölüm
"Değerlere Bağlı Eğitim" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 48. Bölüm
Geleceğin Mimarları Öğretmenler I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 47. Bölüm
Okumanın Akla, Bilince ve Topluma Kazandırdıkları I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 46. Bölüm
Doğru Hedef Belirlemek I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 45. Bölüm
Yabancı Dil Öğrenmek I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 44. Bölüm
Çocukta Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 43. Bölüm
Gölge Öğreticilik I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 42. Bölüm
41. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi 05 Eylül 2023 41. Bölüm
Yapay Zeka Mühendisliği I Eğitim Atölyesi 26 Eylül 2023 40. Bölüm
Çocuk Eğitiminde "Masallar" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 39. Bölüm
İşitme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 38. Bölüm
Okçuluk Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 37. Bölüm
Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Etkili iletişim becerileri I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 35. Bölüm
Okul Öncesi Eğitimin Önemi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 34. Bölüm
Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 33. Bölüm
Karakter Gelişiminde Aile, Okul ve Çevre I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 32. Bölüm
Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 31. Bölüm
Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 30. Bölüm
Üniversite Seçimi ve Tercihler I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 29. Bölüm
Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 28. Bölüm
Lise Tercihini Doğru Yapmak I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 27. Bölüm
Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 26. Bölüm
Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri | Eğitim Atölyesi 13 Ekim 2023 25. Bölüm
Eğitimde Hayat Denge Modeli I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 24. Bölüm
23. Bölüm | Sınav Öncesi Motivasyon Artırma Teknikleri 05 Eylül 2023 23. Bölüm
Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 22. Bölüm
Sanat Terapisi ve Sanat Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 21. Bölüm
Karakter Eğitimi | Eğitim Atölyesi 10 Ekim 2023 20. Bölüm
Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 19. Bölüm
Eğitimin Toplumsal Dinamikleri I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 18. Bölüm
"Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 17. Bölüm
"İnsanı Mayalamak" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 16. Bölüm
"Meslek Seçiminin Püf Noktaları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 15. Bölüm
Eğitimde Eksen Kayması I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 14. Bölüm
"Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 13. Bölüm
"Gençleri Anlamak" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 12. Bölüm
"Down Sendromlu Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 11. Bölüm
"Başarının Sırrı" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 10. Bölüm
"Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 9. Bölüm
"Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 8. Bölüm
"Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 7. Bölüm
"Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 6. Bölüm
"Eğitimde Yaşanan Değişim" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 5. Bölüm
"Üstün Zekalı Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 4. Bölüm
"Evde Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 3. Bölüm
"Öğrenme ve Düşünmeyi Öğrenmek" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 2. Bölüm
"Eğitimin Temel Sorunları" I Eğitim Atölyesi 05 Eylül 2023 1. Bölüm

Çocuklarda Zihinsel Gelişim | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Psikolojik Danışman Hüseyin Fındık ve Eğitimci Hami Koç ile çocukların zihinsel gelişimi konuşuldu.

Çocuklarda zihinsel gelişim süreci nasıl ilerler? Hamilelikte zeka gelişimi desteklenir mi? Anne-baba-çocuk ilişkisi zeka gelişimini nasıl etkiler? Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

Eğitim Atölyesi'ne bugün, Psikolojik Danışman Hüseyin Fındık ve Eğitimci - Sosyolog Hami Koç konuk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Zeka nedir?

04:00 Çocuklarda zihinsel gelişim

06:00 Çocuklarda zihinsel gelişim süreci nasıl ilerler?

10:00 Hamilelikte zeka gelişimi desteklenir mi?

16:30 Anne-baba-çocuk ilişkisi zeka gelişimini nasıl etkiler?

20:30 Çocuklarda zeka geliştirilebilir mi?

22:30 Hangi oyunlar zeka geliştirir?

30:30 Çocuklarda zihinsel gelişim süreci nasıl ilerler?

40:00 Akıllı telefonlar, tabletlerdeki etkinlikler zekayı geliştirir mi?

45:30 Oyunlarla zeka gelişimi desteklenir mi?

49:30 Çocuğum üstün yetenekli mi yoksa sadece akıllı mı?

55:30 Çocuklar yetenek ve kabiliyetler

01:02:00 Ebeveynler çocuklarının yeteneklerini nasıl keşfedebilir?

01:05:00 Çocuklara yetenklerinin keşfi için hangi ortamlar sunulabilir?

01:19:00 Çocuklarımızı koruduğumuzu sanarken yeteneklerini mi çalıyoruz?

01:23:00 Çocukların yetenekleri hangi yaşta keşfedebilir?

01:35:00 Çocukların ilgi ve beceri alanları nasıl keşfedilir?

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