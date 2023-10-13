Çocuklarda Zihinsel Gelişim | Eğitim Atölyesi
Bu bölümde Psikolojik Danışman Hüseyin Fındık ve Eğitimci Hami Koç ile çocukların zihinsel gelişimi konuşuldu.
Çocuklarda zihinsel gelişim süreci nasıl ilerler? Hamilelikte zeka gelişimi desteklenir mi? Anne-baba-çocuk ilişkisi zeka gelişimini nasıl etkiler? Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...
Eğitim Atölyesi'ne bugün, Psikolojik Danışman Hüseyin Fındık ve Eğitimci - Sosyolog Hami Koç konuk oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Zeka nedir?
04:00 Çocuklarda zihinsel gelişim
06:00 Çocuklarda zihinsel gelişim süreci nasıl ilerler?
10:00 Hamilelikte zeka gelişimi desteklenir mi?
16:30 Anne-baba-çocuk ilişkisi zeka gelişimini nasıl etkiler?
20:30 Çocuklarda zeka geliştirilebilir mi?
22:30 Hangi oyunlar zeka geliştirir?
30:30 Çocuklarda zihinsel gelişim süreci nasıl ilerler?
40:00 Akıllı telefonlar, tabletlerdeki etkinlikler zekayı geliştirir mi?
45:30 Oyunlarla zeka gelişimi desteklenir mi?
49:30 Çocuğum üstün yetenekli mi yoksa sadece akıllı mı?
55:30 Çocuklar yetenek ve kabiliyetler
01:02:00 Ebeveynler çocuklarının yeteneklerini nasıl keşfedebilir?
01:05:00 Çocuklara yetenklerinin keşfi için hangi ortamlar sunulabilir?
01:19:00 Çocuklarımızı koruduğumuzu sanarken yeteneklerini mi çalıyoruz?
01:23:00 Çocukların yetenekleri hangi yaşta keşfedebilir?
01:35:00 Çocukların ilgi ve beceri alanları nasıl keşfedilir?