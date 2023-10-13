Çocuklarda Zihinsel Gelişim | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Psikolojik Danışman Hüseyin Fındık ve Eğitimci Hami Koç ile çocukların zihinsel gelişimi konuşuldu.

Çocuklarda zihinsel gelişim süreci nasıl ilerler? Hamilelikte zeka gelişimi desteklenir mi? Anne-baba-çocuk ilişkisi zeka gelişimini nasıl etkiler? Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

Eğitim Atölyesi'ne bugün, Psikolojik Danışman Hüseyin Fındık ve Eğitimci - Sosyolog Hami Koç konuk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Zeka nedir?

04:00 Çocuklarda zihinsel gelişim

06:00 Çocuklarda zihinsel gelişim süreci nasıl ilerler?

10:00 Hamilelikte zeka gelişimi desteklenir mi?

16:30 Anne-baba-çocuk ilişkisi zeka gelişimini nasıl etkiler?

20:30 Çocuklarda zeka geliştirilebilir mi?

22:30 Hangi oyunlar zeka geliştirir?

30:30 Çocuklarda zihinsel gelişim süreci nasıl ilerler?

40:00 Akıllı telefonlar, tabletlerdeki etkinlikler zekayı geliştirir mi?

45:30 Oyunlarla zeka gelişimi desteklenir mi?

49:30 Çocuğum üstün yetenekli mi yoksa sadece akıllı mı?

55:30 Çocuklar yetenek ve kabiliyetler

01:02:00 Ebeveynler çocuklarının yeteneklerini nasıl keşfedebilir?

01:05:00 Çocuklara yetenklerinin keşfi için hangi ortamlar sunulabilir?

01:19:00 Çocuklarımızı koruduğumuzu sanarken yeteneklerini mi çalıyoruz?

01:23:00 Çocukların yetenekleri hangi yaşta keşfedebilir?

01:35:00 Çocukların ilgi ve beceri alanları nasıl keşfedilir?