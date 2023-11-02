Karar Verme Sürecindeki Gizli Tuzaklar | Eğitim Atölyesi

Kararlarımızdan pişman olmamak için ne yapmalıyız?

Karar vermek neden zordur? Karar yorgunluğu nedir? Kararlarımızdan pişman olmamak için ne yapmalıyız? Alternatiflerin çoğalması karar vermemizi nasıl etkiliyor? Daha az bilgili olanların bakış açılarını anlamak neden zor? Bu bölümde Selva Turaboğlu'nun konuğu Doç. Dr. Ali Özdemir konuk oldu. Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

03:00 Karar verme süreci ve karar tuzakları

05:30 Karar vermek neden zordur?

10:00 "En kötü karar" kararsızlıktan iyi midir?"

13:00 Kararlarımızdan pişman olmamak için ne yapmalıyız?

16:00 Neden bilişsel ön yargılara kapılırız?

23:45 Alternatiflerin çoğalması karar vermemizi nasıl etkiliyor?

30:00 Kararsız insanların özellikleri

36:00 Karar verme sürecindeki gizli tuzaklar: Karar Yorgunluğu

40:00 Karar anında beynin işleyiş süreci

50:00 Karar verme süreci ve karar tuzakları

57:00 Karar anında beynin işleyiş süreci

01:08:00 Sahne ışığı etkisi nedir?

01:13:00 Daha az bilgili olanların bakış açılarını anlamak neden zor?

01:17:00 Başarılı insanların neden her gün aynı kıyafetleri giyer?

01:25:00 Pesimizm Ön Yargısı: Yaşadığımız durumları olduğundan kötü algılama

01:33:00 Duygularımızın kararlarımızı etkilemesine izin vermeli miyiz?