Başarı Güdüsü Oluşturan Durumlar | Eğitim Atölyesi
Davranış Bilimleri Uzmanı Esra Lenk ile başarı güdüsünü engelleyen durumlar konuşuldu.
Bu bölümde Selva Turaboğlu'nun konuğu Davranış Bilimleri Uzmanı Esra Lenk konuk oldu. Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...
04:00 Başarının ölçütleri neye göre şekillenir?
10:30 Ailelerin umut ve beklentileri çocukları nasıl etkiliyor?
17:30 Öğretim programlarında yer alan 10 kök değer
21:30 Başarı güdüsünü engelleyen durumlar
30:00 Başarı güdüsü oluşturan durumlar
35:00 Aile çocuğun hayat başarısına nasıl katkıda bulunabilir?
01:21:00 Başarının ölçütleri neye göre şekillenir?
01:34:00 Stres ne zaman tehlike sinyali verir?