Başarı Güdüsü Oluşturan Durumlar | Eğitim Atölyesi

Davranış Bilimleri Uzmanı Esra Lenk ile başarı güdüsünü engelleyen durumlar konuşuldu.

Bu bölümde Selva Turaboğlu'nun konuğu Davranış Bilimleri Uzmanı Esra Lenk konuk oldu. Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

04:00 Başarının ölçütleri neye göre şekillenir?

10:30 Ailelerin umut ve beklentileri çocukları nasıl etkiliyor?

17:30 Öğretim programlarında yer alan 10 kök değer

21:30 Başarı güdüsünü engelleyen durumlar

30:00 Başarı güdüsü oluşturan durumlar

35:00 Aile çocuğun hayat başarısına nasıl katkıda bulunabilir?

01:21:00 Başarının ölçütleri neye göre şekillenir?

01:34:00 Stres ne zaman tehlike sinyali verir?