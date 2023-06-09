Robotik Kodlama ve Yapay Zeka I Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Prof. Dr. Berk Üstündağ ve Bekir Selçuk Temel ile yapay zeka konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Prof. Dr. Berk Üstündağ ve Bekir Selçuk Temel oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

01:38 Robotik Kodlama Eğitimi

03:55 Yapay Zekayı Hangi Alanlarda Kullanıyoruz?

08:30 Teknoloji İle İlgileniyor musunuz?

09:50 Robotik Kodlamayı Daha Önce Hiç Duydunuz mu?

13:25 Robotik Kodlama Nedir, Ne İşe Yarar?

19:05 Robotik Kodlama Bilmek Bize Ne Kazandırır?

23:10 Çocuklar Nasıl Kodlama Becerisi Kazanabilir?

36:10 Çocuklar İçin Robotik Kodlama Eğitimi

45:25 Robotik Kodlama Eğitimi Kaç Yaşında Başlar?

48:00 Robotik Kodlama Öğreniminde Çocukların En Zorlandığı Noktalar

01:12:10 Yazılımlar Teknolojik Gelişmeleri Nasıl Tetikliyor?

01:17:25 Robotik Kodlama Eğitiminde Çocukları Neler Bekliyor?

01:28:30 Robotik Kodlama Çocukların Düşünsel Dünyasını Nasıl Etkiliyor?