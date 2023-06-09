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Robotik Kodlama ve Yapay Zeka I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 06:06
Sınav Öncesinde Yapılması Gerekenler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Diyetisyenlik Mesleği ve Çalışma Alanları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Öğrenme İle İlgili 10 Yanlış İnanç I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Sınav Dönemindeki Tutum ve Davranışlar I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Eğitimde Soruların İşlevleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Çocuklarda Davranış Yönetimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Çocuklarda sosyal beceri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Çocukları Eğitmek I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Afet bilinci I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Çocuk Resimlerinin Analizi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Mizaç, Karakter ve Kişilik I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Görme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
İlk Yardım Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Eğitimde Motivasyon I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Mesleki ve Teknik Eğitim 09 Haziran 2023 03:06
Sivil Havacılık ve Pilotluk I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Değerlere Bağlı Eğitim" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Geleceğin Mimarları Öğretmenler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Okumanın Akla, Bilince ve Topluma Kazandırdıkları I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Doğru Hedef Belirlemek I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Yabancı Dil Öğrenmek I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Çocukta Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Gölge Öğreticilik I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
41. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi 22 Mayıs 2023 11:05
Yapay Zeka Mühendisliği I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Çocuk Eğitiminde "Masallar" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
İşitme Engelliler Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Okçuluk Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Etkili iletişim becerileri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Okul Öncesi Eğitimin Önemi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Karakter Gelişiminde Aile, Okul ve Çevre I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Üniversite Seçimi ve Tercihler I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Lise Tercihini Doğru Yapmak I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Eğitimde Hayat Denge Modeli I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
23. Bölüm | Sınav Öncesi Motivasyon Artırma Teknikleri 09 Haziran 2023 03:06
Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Sanat Terapisi ve Sanat Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Karakter Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Eğitimin Toplumsal Dinamikleri I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"İnsanı Mayalamak" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Meslek Seçiminin Püf Noktaları" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
Eğitimde Eksen Kayması I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Gençleri Anlamak" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Down Sendromlu Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Başarının Sırrı" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Eğitimde Yaşanan Değişim" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Üstün Zekalı Çocuklar" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Evde Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Öğrenme ve Düşünmeyi Öğrenmek" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06
"Eğitimin Temel Sorunları" I Eğitim Atölyesi 09 Haziran 2023 03:06

Robotik Kodlama ve Yapay Zeka I Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Prof. Dr. Berk Üstündağ ve Bekir Selçuk Temel ile yapay zeka konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Prof. Dr. Berk Üstündağ ve Bekir Selçuk Temel oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi
01:38 Robotik Kodlama Eğitimi
03:55 Yapay Zekayı Hangi Alanlarda Kullanıyoruz?
08:30 Teknoloji İle İlgileniyor musunuz?
09:50 Robotik Kodlamayı Daha Önce Hiç Duydunuz mu?
13:25 Robotik Kodlama Nedir, Ne İşe Yarar?
19:05 Robotik Kodlama Bilmek Bize Ne Kazandırır?
23:10 Çocuklar Nasıl Kodlama Becerisi Kazanabilir?
36:10 Çocuklar İçin Robotik Kodlama Eğitimi
45:25 Robotik Kodlama Eğitimi Kaç Yaşında Başlar?
48:00 Robotik Kodlama Öğreniminde Çocukların En Zorlandığı Noktalar
01:12:10 Yazılımlar Teknolojik Gelişmeleri Nasıl Tetikliyor?
01:17:25 Robotik Kodlama Eğitiminde Çocukları Neler Bekliyor?
01:28:30 Robotik Kodlama Çocukların Düşünsel Dünyasını Nasıl Etkiliyor?

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