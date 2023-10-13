Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri | Eğitim Atölyesi

TDK ve Resmi müdahale sonrası Türkçe nasıl bir değişiklik gösterdi?

Bugün nasıl bir Türkçe kullanıyoruz? İyi bir metin yazmanın püf noktaları nelerdir? Doğru Türkçe nereden ve nasıl öğrenilir? TDK ve Resmi müdahale sonrası Türkçe nasıl bir değişiklik gösterdi? Yazar olmak için mutlaka bir eğitim sürecinden geçmeli mi?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci Yakup Şimşek ve Yazar Mehmet Nuri Yardım oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Yazı, editörlük ve medya atölyeleri

08:30 Resmi ikameli Türkçe ne demektir?

12:00 Bugün nasıl bir Türkçe kullanıyoruz?

17:00 İyi bir metin yazmanın püf noktaları

24:00 Doğru Türkçe nereden ve nasıl öğrenilir?

31:00 TDK ve Resmi müdahale sonrası Türkçe nasıl bir değişiklik gösterdi?

41:00 Yazar olmak için mutlaka bir eğitim sürecinden geçmeli mi?

48:00 Özgün yazarlık eğitimi ve dilin kullanımı

01:14:00 Özgün yazarlık eğitimi ve dilin kullanımı

01:19:00 Yazı, editörlük ve medya atölyeleri