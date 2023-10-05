Özel Öğrenme Güçlükleri | Eğitim Atölyesi

Çocuk Gelişimi Uzmanı Hamide Merve Demir ile disleksinin sosyal yaşama etkileri konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle... Eğitim Atölyesi'ne bugün, Özel Eğitim ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Hamide Merve Demir konuk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

04:00 Özel öğrenme güçlükleri

08:00 Öğrenme güçlüğü nedir, türleri nelerdir?

10:00 Çocuğumuzun disleksi olduğunu nasıl anlarız?

13:00 Disleksi en çok kimlerde görülüyor?

19:30 Okul öncesi dönemde disleksi belirtileri neler?

30:00 Disleksinin sosyal yaşama etkileri

39:00 Çocuğumuzun disleksi olduğunu nasıl anlarız?

51:00 8 - 11 Ekim "Disleksi Farkındalık Haftası"

01:09:00 Edison'un Hikayesi

01:21:00 Disleksinin Sosyal Yaşama Etkileri

01:27:00 Anne babalar disleksiyi nasıl fark edilir?

01:37:00 Çocuğumuzun disleksi olduğunu nasıl anlarız?