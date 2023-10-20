Tıptaki Yenilikler ve Genetik Mühendisliği | Eğitim Atölyesi
Bu bölümde Dr. Cihan Taştan ve Eğitim Yönetim Uzmanı Mustafa Altınsoy ile genetik mühendisliği çalışmaları ve Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirmenin önemi konuşuldu.
Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle... Eğitim Atölyesi'ne bugün, Dr. Cihan Taştan ve Eğitim Yönetim Uzmanı Mustafa Altınsoy konuk oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
05:00 Genetik mühendisliği nedir?
11:15 Tıptaki yenilikler ve genetik mühendisliği çalışmaları
19:15 Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği arasındaki farklar
31:00 Genetik mühendisleri ne iş yapar?
36:00 Türkiye'de genetik üzerine yapılan çalışmalar
43:00 Genetik çalışmalar alanındaki kariyer süreci
55:00 Öğretmenlik mesleği nasıl değerlendirilmeli?
57:45 Öğretmenin çocuk üzerindeki etkisi
01:00:00 Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirmek
01:04:00 Öğretmenler çocukların öğrenmesini ne yönde etkiler?
01:16:00 İyi öğretmen yetiştirmek neden önemli?
01:26:00 Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği