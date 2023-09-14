Çocuklarda Bireysel Farklılıklar | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Eğitmen / Yazar Mustafa Acungil ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Hamide Merve Demir ile öğrenmede çevrimsellik ve çocuklarda disleksi sorunu konuşuldu.

Disleksi riski taşıyan çocuklara nasıl yaklaşmalıyız? Çocuklarda disleksi nasıl anlaşılır? Disleksi okul öncesi dönemde fark edilebilir mi? Disleksi olan çocuklarda ne tür davranış sorunları görülür? Yaşa göre öğrenme güçlüğü olan çocuklar için neler yapılabilir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Kendi öğrenme sorumluluğumuzu alabilmenin önemi" konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitmen / Yazar Mustafa Acungil ve Özel Eğitim ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Hamide Merve Demir oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Kendi öğrenme sorumluluğumuzu alabilmek

04:00 Çocukların bireysel farklılıklarına nasıl yaklaşmalıyız?

11:00 Çocuklarda öğrenme nasıl şekillenir?

33:00 Öğrenci nasıl kendi öğrenme sorumluluğunu alabilir?

38:00 Öğrenmede çevrimsellik nedir?

43:00 Çevik yaşam nedir?

52:00 Bir öğrenme ve okuma güçlüğü durumu: Disleksi

56:00 Çocuklarda disleksi nasıl anlaşılır?

59:00 Disleksi riski taşıyan çocuklara nasıl yaklaşmalıyız?

01:04:00 Disleksi okul öncesi dönemde fark edilebilir mi?

01:11:00 Disleksi olan çocuklarda ne tür davranış sorunları görülür?

01:36:00 Yaşa göre öğrenme güçlüğü olan çocuklar için neler yapılabilir?