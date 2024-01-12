Çocuklarda Dil Gelişimi | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde İpek Coşkun Armağan ve Prof. Dr. Serdal Seven ile çocuklarda dil gelişimi ve yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler konuşuldu.

Çocukların öğrenmeye en açık olduğu yaş dilimi ne zamandır? Çocuklarda dil gelişimi ne zaman başlar? Erken konuşan çocuklar daha mı zekidir? Yüksek sesli kitap okumak konuşmayı geliştirir mi?

Bu bölüme Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan ve Prof. Dr. Serdal Seven konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Çocuklarda dil gelişimi

07:30 Yeni doğan bebeklerle iletişim

09:30 Çocukların öğrenmeye en açık olduğu yaş dilimi ne zamandır?

14:30 Çocuklarda dil gelişimi ne zaman başlar?

20:30 Erken konuşan çocuklar daha mı zekidir?

33:10 Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler neler?

41:00 Çocuklarda dil gelişimi

43:50 Yüksek sesli kitap okumak konuşmayı geliştirir mi?

53:30 Çocuklarda medya algısı

58:00 Ekran süresi çocukları nasıl etkiler?

01:03:00 Günümüzde internet kullanımını azaltmak mümkün mü?

01:07:00 Reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?

01:19:00 Medyanın çocuk ruh sağlığına etkisi