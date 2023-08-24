Çevre Bilinci ve İklim Değişikliği | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Prof. Dr. Bülent İnanç ve Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ile "Bilinçli Çevre Eğitiminin Önemi" konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin "Çevre Eğitimi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Prof. Dr. Bülent İnanç ve Prof. Dr. Barbaros Gönençgil oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Sürdürülebilir bir dünya için "Çevre Eğitimi"

04:00 İklim değişikliği kavramı hayatımıza ne zaman girdi?

06:00 İklim, hava durumu ve mevsim ne anlatıyor?

09:00 Küresel ısınma kavramını neden sık duyar olduk?

16:00 Dünya nüfus artışı çevreyi nasıl etkiliyor?

21:00 Çevreyle ilgili en çok risk içeren durumlar neler?

30:00 Yaşanabilir bir dünya için "Sıfır Atık"

32:00 Çöplerin çevreyi kirletme potansiyelini nasıl bertaraf edebiliriz?

35:30 Küresel ısınma ve orman yangınları

37:00 Küresel ısınma orman yangınlarına neden oluyor mu?

42:00 Sürdürülebilir bir dünya için "Çevre Eğitimi"

45:00 Çevreye karşı bilinçli olmanın ilk adımı nedir?

53:00 Kuraklık kaçınılmaz mı?

54:00 Gelecekte bizi büyük su kıtlığı ve kuraklık mı bekliyor?

57:00 Küresel ısınma kuraklığa neden oluyor mu?

01:04:00 Çevre bilinci kazanmak için neler yapabiliriz?

01:13:00 Çevre bilincini nasıl kazanabiliriz?

01:16:00 Çevreyle ilgili problemlerin kökeni nedir?

01:31:00 İklim değişikliğinin çözümünde insan ne kadar etkili olabilir?

01:37:00 Katı atıkların kontrolü nasıl olmalı?