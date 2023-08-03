Üniversite Tercih Haftası | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Uzman Psikolog Danışman Ece Özel ve Eğitim Yöneticisi Derya Özen ile tercih haftasında dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu.

İyi bir lisans geçmişi için ders ortalaması mı sertifikalar mı önemli? Üniversitede İngilizce hazırlık okumak şart mı? Türkiye'de en kolay iş bulan ilk 15 meslek hangisidir? Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Psikolog Danışman Ece Özel ve Eğitim Yöneticisi Derya Özen oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Üniversite tercih haftasında dikkat edilmesi gerekenler

04:30 Türkiye'de en kolay iş bulan ilk 15 meslek

10:00 İlk ve acil yardım programında hangi dersler var?

12:00 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde hangi dersler var?

15:25 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunu ne iş yapar?

19:00 Bilgisayar mühendisliği neden tercih edilmeli?

21:00 Yönetim bilişim sistemleri bölümü neden tercih edilmeli?

24:00 Tercih haftasında dikkat edilmesi gerekenler

29:00 Lisans eğitimi için doğru tercih nasıl yapılır?

32:00 Tercih bursu nedir, nasıl alınır?

40:00 4 yıllık bir bölüme yerleşemeyenler 2 yıllık bir bölüm seçmeli mi?

46:00 Çift ana dal ve yan dal yapmak öğrenciye nasıl katkı sağlar?

50:00 Bilim sanat merkezleri ve özel yetenekli çocuklar

56:00 Bilsem nedir, nasıl kayıt yaptırılır?

01:12:00 Bilim ve sanat merkezlerinde hangi etkinlikler yapılıyor?

01:17:00 Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi'nin faaliyet alanları

01:21:00 Özel yetenekli çocukların beklentileri neler?

01:32:00 Bilim Sanat Merkezleri ve Özel Yetenekli Çocuklar

01:34:00 BİLSEM öğretmenliği için kriterler neler?

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