Gençlik Oyunları ve Okul Sporları | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Spor Yöneticisi Talha Cansız ve Spor Uzmanı Selim Çelebi ile "Sporun zihin ve ruh üzerindeki etkileri" konuşuldu.

Okçuluk sporunun disiplin ve kuralları neler? Doğayla iç içe olmak ve sportif faaliyetlerin gençlere faydaları nelerdir? Çocuklara doğa ve çevre bilinci nasıl kazandırılır? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Gençlik Oyunları ve Okul Sporları" konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Spor Yöneticisi Talha Cansız ve Spor Uzmanı Selim Çelebi oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Gençlik Oyunları ve Okul Sporları

07:15 Okçuluk sporunun disiplin ve kuralları neler?

15:25 Sporun zihin ve ruh üzerindeki etkileri

16:30 Okçuluk eğitimi kaç yaşında başlar?

21:00 Spor yapmak bize neler kazandırır?

31:20 İstanbul Gençlik Oyunları nedir?

37:00 Doğayla iç içe olmak ve sportif faaliyetlerin gençlere faydaları

47:00 Spor parkları projesi nedir?

52:00 Sportif değerler ve eğitimi

59:00 İzci kamplarında süreç nasıl ilerliyor?

01:05:00 Doğayla iç içe olmak ve sportif faaliyetlerin gençlere faydaları

01:17:00 Çocuklara doğa ve çevre bilinci nasıl kazandırılır?

01:22:00 Spor yapmak bize neler kazandırır?