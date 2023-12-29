Belirsizliklerle Başa Çıkmak | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Eğitimci / Yazar Mustafa Acungil ve Eğitimci Sadiye Reyhan Tarakçı ile kaygı kaynağı olarak belirsizliğin zararları konuşuldu.

Belirsizliği kaygı kaynağı olmaktan nasıl çıkarabiliriz? Hayatın krizli dönemleriyle nasıl başa çıkarsınız? Her şey üst üste geldiğinde ne yaparsınız? İşlerinizi aylık veya günlük olarak planlıyor musunuz?

Bu hafta Eğitim Atölyesi'ne Eğitimci / Yazar Mustafa Acungil ve Eğitimci Sadiye Reyhan Tarakçı konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Eğitim Atölyesi

04:30 Belirsizliği kaygı kaynağı olmaktan nasıl çıkarabiliriz?

10:00 Hayatın krizli dönemleriyle nasıl başa çıkarsınız?

13:30 Her şey üst üste geldiğinde ne yaparsınız?

16:30 İnsan neden aynı hataları tekrarlar?

22:15 İşlerinizi aylık veya günlük olarak planlıyor musunuz?

27:00 Hayattaki kısır döngülerimiz: Patinajlar

43:00 Kırpıntı işler nelerdir?

51:00 Montessori eğitim yöntemi nedir?

01:02:00 Montessori eğitiminde yaş aralığı nasıldır?

01:07:00 Montessori eğitiminin odağında ne var?

01:12:00 Oyuncak ve materyaller Montessori eğitiminde nasıl kullanılır?

01:21:00 Montessori eğitimi nasıl uygulanıyor?

01:30:00 Çocuğunuz sorumluluk alıyor mu?