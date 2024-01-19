Yabancı Dil Eğitimi: Sorunlar ve Çözümler | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Başal ile yabancı dil öğrenmenin püf noktaları konuşuldu.

İngilizce öğrenmek neden bu kadar zor? Nasıl yabancı dil öğrenebiliriz? Dil öğrenme sürecindeki zorluklar neler?

Eğitim Atölyesi'nin bu bölümünde Prof. Dr. Ahmet Başal ile yabancı dil öğrenmenin püf noktaları konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Eğitim Atölyesi

03:30 Yabancı Dil Eğitimi: Sorunlar ve Çözümler

10:00 Dil öğrenme sürecindeki zorluklar neler?

20:00 Yabancı dil öğreniminde başarısızlık neyden kaynaklı?

32:00 Dünyada en çok konuşulan 5 dil hangisi?

44:00 Yabancı dil öğrenmek neden zor geliyor?

50:00 Uykuda yabancı dil öğrenmek mümkün mü?

57:00 Dil öğrenme sürecindeki zorluklar neler?

01:03:00 Dil öğrenirken gramer bilgisinin yeri nedir?

01:13:00 Yabancı dil öğrenmek neden zor geliyor?

01:23:00 Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin avantaj ve dezavantajları

01:29:00 Dil edinimi için kritik dönem nedir?