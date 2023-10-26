Eğitimde İnsanlık Sınırı ve İnsan Hakları | Eğitim Atölyesi
Bu bölümde Dr. Cihan Taştan ve Eğitim Yönetim Uzmanı Mustafa Altınsoy ile insan haklarının tüm ilkelerinin çiğnendiği coğrafya olan Filistin konuşuldu.
Selva Turaboğlu'nun sunumuyla Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle... Eğitim Atölyesi'ne bugün, Dr. Cihan Taştan ve Eğitim Yönetim Uzmanı Mustafa Altınsoy konuk oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
07:30 İnsan haklarının tüm ilkelerinin çiğnendiği coğrafya: Filistin
12:00 Eğitimde insanlık sınırı ve insan hakları
20:30 İnsanlık sınırı ve yaşam hakkı
24:00 İnsan haklarının tüm ilkelerinin çiğnendiği coğrafya: Filistin
28:00 Şiddet politikalarına direnen eğitimli bir halk: Filistin
33:00 Filistinli çocuklarda savaş travmaları
37:00 Hanzala'nın hikayesi
41:00 Eğitimde insanlık sınırı ve insan hakları
46:00 Eğitim hakları kısıtlanan bir halk: Filistin
54:00 İnsanlık sınırı ve yaşam hakkı
01:02:00 Savaş mağduru çocuklarda görülen reaksiyonlar
01:23:00 İnsan haklarının tüm ilkelerinin çiğnendiği coğrafya: Filistin