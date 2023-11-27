Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Uzm. Dr. Tuba Bilbay Kaynar ve Psk. Şüheda Aksu ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konuşuldu.

Bu bölümde Selva Turaboğlu'nun konuğu Uzm. Dr. Tuba Bilbay Kaynar ve Psk. Şüheda Aksu konuk oldu. Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Eğitim Atölyesi

03:10 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

07:13 DEHB'nin alt tipleri nelerdir?

08:37 Dikkat eksikliği nedir?

10:41 Hiperaktivite bozukluğu nedir?

18:46 Sınıf ortamında DEHB'li öğrencilerin belirgin özellikleri

20:28 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun genetik boyutu

23:19 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun toplumda görülme sıklığı nedir?

28:38 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun yaygın özellikleri

31:11 Odaklanmak bir dikkatsizlik sorunu mudur?

34:58 DEHB günlük yaşamı nasıl etkiler?

36:52 DEHB'li bireyler için gelişimsel riskler nelerdir?

51:12 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

01:07:32 Disleksi DEHB arasındaki fark nasıl anlaşılır?

01:10:51 DEHB'nin tedavisi var mı?

01:21:30 DEHB olan çocukların aileleri neler yapmalı?

01:22:18 Attentioner terapi nedir?

01:28:55 Attentioner eğitim ile dikkatimizi toplayabilir miyiz?

01:32:29 DEHB ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

01:36:24 Yaşa göre dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun belirtileri değişir mi?