Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | Eğitim Atölyesi
Bu bölümde Uzm. Dr. Tuba Bilbay Kaynar ve Psk. Şüheda Aksu ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konuşuldu.
Bu bölümde Selva Turaboğlu'nun konuğu Uzm. Dr. Tuba Bilbay Kaynar ve Psk. Şüheda Aksu konuk oldu. Eğitim Atölyesi yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Eğitim Atölyesi
03:10 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
07:13 DEHB'nin alt tipleri nelerdir?
08:37 Dikkat eksikliği nedir?
10:41 Hiperaktivite bozukluğu nedir?
18:46 Sınıf ortamında DEHB'li öğrencilerin belirgin özellikleri
20:28 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun genetik boyutu
23:19 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun toplumda görülme sıklığı nedir?
28:38 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun yaygın özellikleri
31:11 Odaklanmak bir dikkatsizlik sorunu mudur?
34:58 DEHB günlük yaşamı nasıl etkiler?
36:52 DEHB'li bireyler için gelişimsel riskler nelerdir?
51:12 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
01:07:32 Disleksi DEHB arasındaki fark nasıl anlaşılır?
01:10:51 DEHB'nin tedavisi var mı?
01:21:30 DEHB olan çocukların aileleri neler yapmalı?
01:22:18 Attentioner terapi nedir?
01:28:55 Attentioner eğitim ile dikkatimizi toplayabilir miyiz?
01:32:29 DEHB ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
01:36:24 Yaşa göre dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun belirtileri değişir mi?