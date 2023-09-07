Öğrencilik Döneminde İş Hayatına Hazırlanmak | Eğitim Atölyesi
Bu bölümde Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı ve Doç. Dr. Yusuf Alpaydın ile okuma ve yazma becerileri ve öğrencilik döneminde iş hayatına hazırlanmanın önemi konuşuldu.
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Okuma ve Yazma Becerileri" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı ve Doç. Dr. Yusuf Alpaydın oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Okuma ve yazma becerileri
12:00 Çok okumak mı çok gezmek mi?
18:30 Okuma, yazma ve yorumlama becerileri nasıl geliştirilir?
20:00 Okuma alışkanlığı kaç yaşında başlamalı?
32:00 Neden okumak insanlara zor gelir?
37:00 Dijital dünya okuma ve yazma becerilerini nasıl etkiledi?
45:00 Düzenli okuma yapmak zihinsel olarak bizi besler mi?
50:00 Öğrencilik döneminde iş hayatına hazırlanmak
01:01:00 Öğrencilik döneminde iş hayatına hazırlanmak
01:06:00 Bir öğrencinin eğitim ve meslek hayatına dair ilk adımı ne olmalı?
01:18:00 Üniversite öğrencilerinin staj yapmasının önemi
01:23:00 Üniversite okurken yapılabilecek işler neler?
01:30:00 İş ve kariyer planlaması nasıl olmalı?