Öğrencilik Döneminde İş Hayatına Hazırlanmak | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı ve Doç. Dr. Yusuf Alpaydın ile okuma ve yazma becerileri ve öğrencilik döneminde iş hayatına hazırlanmanın önemi konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Okuma ve Yazma Becerileri" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı ve Doç. Dr. Yusuf Alpaydın oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Okuma ve yazma becerileri

12:00 Çok okumak mı çok gezmek mi?

18:30 Okuma, yazma ve yorumlama becerileri nasıl geliştirilir?

20:00 Okuma alışkanlığı kaç yaşında başlamalı?

32:00 Neden okumak insanlara zor gelir?

37:00 Dijital dünya okuma ve yazma becerilerini nasıl etkiledi?

45:00 Düzenli okuma yapmak zihinsel olarak bizi besler mi?

50:00 Öğrencilik döneminde iş hayatına hazırlanmak

01:01:00 Öğrencilik döneminde iş hayatına hazırlanmak

01:06:00 Bir öğrencinin eğitim ve meslek hayatına dair ilk adımı ne olmalı?

01:18:00 Üniversite öğrencilerinin staj yapmasının önemi

01:23:00 Üniversite okurken yapılabilecek işler neler?

01:30:00 İş ve kariyer planlaması nasıl olmalı?