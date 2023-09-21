Etkili İletişim Yolları ve Okul Yöneticiliği | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Dr. Hüseyin Kazan ve Doç. Dr. Hakan Karataş ile etkili iletişim yolları ve okul yöneticiliği mesleği konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Etkili iletişim yolları ve okul yöneticiliği" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları İletişim Uzmanı Dr. Hüseyin Kazan ve Doç. Dr. Hakan Karataş oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:00 Etkili iletişim yolları neler?

08:30 İletişimin 3 Unsuru: Kelimeler, Ses Tonu ve Beden Dili

17:00 Neden iletişemiyoruz?

23:00 İletişimde görünüşün ve imajın etkisi nedir?

26:00 İletişimde beden dili ve duruşun önemi

37:00 Haklıyken haksız duruma düşüren iletişim hataları

42:30 İletişimde görünüşün ve imajın etkisi nedir?

48:00 Etkili iletişim yolları neler?

54:00 Okul yöneticiliği mesleği

57:00 Okul yöneticiliği derneği nedir?

01:02:00 Okul yöneticilerinin okuldaki rolleri neler?

01:06:00 Okul yöneticilerinin eğitime ve okula katkıları neler?

01:19:00 Okul yöneticiliğinin meslekleşmesi