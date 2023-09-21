Etkili İletişim Yolları ve Okul Yöneticiliği | Eğitim Atölyesi
Bu bölümde Dr. Hüseyin Kazan ve Doç. Dr. Hakan Karataş ile etkili iletişim yolları ve okul yöneticiliği mesleği konuşuldu.
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Etkili iletişim yolları ve okul yöneticiliği" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları İletişim Uzmanı Dr. Hüseyin Kazan ve Doç. Dr. Hakan Karataş oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
03:00 Etkili iletişim yolları neler?
08:30 İletişimin 3 Unsuru: Kelimeler, Ses Tonu ve Beden Dili
17:00 Neden iletişemiyoruz?
23:00 İletişimde görünüşün ve imajın etkisi nedir?
26:00 İletişimde beden dili ve duruşun önemi
37:00 Haklıyken haksız duruma düşüren iletişim hataları
42:30 İletişimde görünüşün ve imajın etkisi nedir?
48:00 Etkili iletişim yolları neler?
54:00 Okul yöneticiliği mesleği
57:00 Okul yöneticiliği derneği nedir?
01:02:00 Okul yöneticilerinin okuldaki rolleri neler?
01:06:00 Okul yöneticilerinin eğitime ve okula katkıları neler?
01:19:00 Okul yöneticiliğinin meslekleşmesi