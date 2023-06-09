Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce
Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?
Akciğer kanserinin nedenleri nelerdir? Akciğer kanseri ve türevleri nelerdir? Sigara akciğer kanserine yakalanma noktasında ne kadar etkili? Akciğer kanserinde neleri bilmemiz gerekir? Astım ve KOAH'ın farkı nedir? Astım hastalığı nasıl kontrol altına alınır? Kullandığımız maskeler solunumumuzu nasıl etkiliyor? Zatürre hastalığının tanı ve tedavisi nasıl yapılıyor?
Hekimce'de bu hafta Akciğer kanseri ve türevleri konuşuldu. Hekimce'ye bu hafta Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halit Çınarka ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım konuk oldu.
Ayşe Coşkun'un sunumuyla Hekimce 19. bölümüyle sizlerle...
00:00 Hekimce
06:00 Akciğer kanserinin nedenleri
09:00 Akciğer kanserinde sigara etkisi
12:00 Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler
16:00 Astım ve KOAH'ın farkı nedir?
22:00 Astım hastalığı nasıl kontrol altına alınır?
26:45 Dr. Yusuf Yıldırım
31:00 Maskelerin solunumdaki etkisi
34:00 Zatürrenin tanı ve tedavisi
38:00 Zatürrenin belirtileri nelerdir?
40:00 Zatürre neden oluşur?
44:00 Zatürre hastalığının türevleri
48:00 Zatürrenin evreleri nelerdir?
01:05:00 Kovid - 19 zatürrelerinin diğer zatürrelerden farkı nedir?
01:12:00 Akciğer kanseri riskini arttıran sebepler
01:16:00 Kanser gelişimini tetikleyen ilk evre: Genetik Sebepler
01:23:00 Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler
01:29:00 Akciğer kanserinde ön tanının önemi
01:40:00 Akciğer kanserinde dördüncü evre
01:49:00 Güçlü bir bağışıklık sistemi kanserden korur mu?