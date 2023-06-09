Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce

Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Akciğer kanserinin nedenleri nelerdir? Akciğer kanseri ve türevleri nelerdir? Sigara akciğer kanserine yakalanma noktasında ne kadar etkili? Akciğer kanserinde neleri bilmemiz gerekir? Astım ve KOAH'ın farkı nedir? Astım hastalığı nasıl kontrol altına alınır? Kullandığımız maskeler solunumumuzu nasıl etkiliyor? Zatürre hastalığının tanı ve tedavisi nasıl yapılıyor?

Hekimce'de bu hafta Akciğer kanseri ve türevleri konuşuldu. Hekimce'ye bu hafta Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halit Çınarka ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım konuk oldu.

Ayşe Coşkun'un sunumuyla Hekimce 19. bölümüyle sizlerle...

00:00 Hekimce

06:00 Akciğer kanserinin nedenleri

09:00 Akciğer kanserinde sigara etkisi

12:00 Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

16:00 Astım ve KOAH'ın farkı nedir?

22:00 Astım hastalığı nasıl kontrol altına alınır?

26:45 Dr. Yusuf Yıldırım

31:00 Maskelerin solunumdaki etkisi

34:00 Zatürrenin tanı ve tedavisi

38:00 Zatürrenin belirtileri nelerdir?

40:00 Zatürre neden oluşur?

44:00 Zatürre hastalığının türevleri

48:00 Zatürrenin evreleri nelerdir?

01:05:00 Kovid - 19 zatürrelerinin diğer zatürrelerden farkı nedir?

01:12:00 Akciğer kanseri riskini arttıran sebepler

01:16:00 Kanser gelişimini tetikleyen ilk evre: Genetik Sebepler

01:23:00 Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

01:29:00 Akciğer kanserinde ön tanının önemi

01:40:00 Akciğer kanserinde dördüncü evre

01:49:00 Güçlü bir bağışıklık sistemi kanserden korur mu?