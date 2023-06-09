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Soğuk Algınlığından Kurtulma Yolları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Parkinson Hastalığı Nedir, Evreleri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Tiroid Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Ortopedik Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Apandisit Nerede Oluşur ve Belirtileri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Uykunun İnsan Yaşamı İçin Önemi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
HIV: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü I Hekimce 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Saçlar Neden Dökülür? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Doğru Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Olmalı? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Göğüs Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı I Hekimce 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Diyabet Hastalığı: Tanı, Teşhis ve Tedavisi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Organ Bağışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler I Hekimce 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Yaşlılık Nedir, Kime Yaşlı Denir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Fizik Tedavi Hangi Hastalara Uygulanır? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 19 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 19 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Cilt ve Deri Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Sağlıklı Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Göğüs Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 19 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 19 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce

Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Akciğer kanserinin nedenleri nelerdir? Akciğer kanseri ve türevleri nelerdir? Sigara akciğer kanserine yakalanma noktasında ne kadar etkili? Akciğer kanserinde neleri bilmemiz gerekir? Astım ve KOAH'ın farkı nedir? Astım hastalığı nasıl kontrol altına alınır? Kullandığımız maskeler solunumumuzu nasıl etkiliyor? Zatürre hastalığının tanı ve tedavisi nasıl yapılıyor?

Hekimce'de bu hafta Akciğer kanseri ve türevleri konuşuldu. Hekimce'ye bu hafta Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halit Çınarka ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım konuk oldu.

Ayşe Coşkun'un sunumuyla Hekimce 19. bölümüyle sizlerle...

00:00 Hekimce

06:00 Akciğer kanserinin nedenleri

09:00 Akciğer kanserinde sigara etkisi

12:00 Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

16:00 Astım ve KOAH'ın farkı nedir?

22:00 Astım hastalığı nasıl kontrol altına alınır?

26:45 Dr. Yusuf Yıldırım

31:00 Maskelerin solunumdaki etkisi

34:00 Zatürrenin tanı ve tedavisi

38:00 Zatürrenin belirtileri nelerdir?

40:00 Zatürre neden oluşur?

44:00 Zatürre hastalığının türevleri

48:00 Zatürrenin evreleri nelerdir?

01:05:00 Kovid - 19 zatürrelerinin diğer zatürrelerden farkı nedir?

01:12:00 Akciğer kanseri riskini arttıran sebepler

01:16:00 Kanser gelişimini tetikleyen ilk evre: Genetik Sebepler

01:23:00 Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

01:29:00 Akciğer kanserinde ön tanının önemi

01:40:00 Akciğer kanserinde dördüncü evre

01:49:00 Güçlü bir bağışıklık sistemi kanserden korur mu?

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