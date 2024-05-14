Mevsim Değişikliklerinin Cilde Etkisi | Hekimce

Atopik dermatiti olan çocuklarda nelere dikkat edilmeli?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Cilt Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nilgün Özkan konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

08:00 Cildin yapısı

21:00 Yaz aylarında cildi korumanın yolları

37:00 Sürekli güneş maruziyetinin cilde etkisi

54:00 Atopik dermatiti olan çocuklarda nelere dikkat edilmeli?

57:00 Cilt temizliği nasıl yapılmalı?

01:01:00 Siyah nokta, sivilce, akne gibi cilt problemleri neden oluşur?

01:06:00 Cilt ve beslenme ilişkisi

01:14:00 Güneş kremi seçerken nelere dikkat edilmeli?