Mevsim Değişikliklerinin Cilde Etkisi | Hekimce
Atopik dermatiti olan çocuklarda nelere dikkat edilmeli?
Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Cilt Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nilgün Özkan konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!
00:00 Hekimce
08:00 Cildin yapısı
21:00 Yaz aylarında cildi korumanın yolları
37:00 Sürekli güneş maruziyetinin cilde etkisi
54:00 Atopik dermatiti olan çocuklarda nelere dikkat edilmeli?
57:00 Cilt temizliği nasıl yapılmalı?
01:01:00 Siyah nokta, sivilce, akne gibi cilt problemleri neden oluşur?
01:06:00 Cilt ve beslenme ilişkisi
01:14:00 Güneş kremi seçerken nelere dikkat edilmeli?