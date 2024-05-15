Halk Sağlığı | Hekimce

Aile Hekimliğinde Yapılan Tarama Testleri Neler?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Acil Hekimi Dr. Abdullah Melikzade ve Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Zehra Güneşer konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumuyla Hekimce 73. bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

04:00 Halk Sağlığı Nedir?

06:00 Halk Sağlığının Önemi Nedir?

23:00 Aile Hekimine Hangi Konularda Başvurabiliriz?

42:00 Aile Hekimliğinde Yapılan Tarama Testleri Neler?

45:00 E-Nabız Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

56:00 Evlilik Öncesi Yapılan Tarama Testleri Neler?