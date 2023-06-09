Cilt ve Deri Hastalıkları | Hekimce

Bu bölüme Cildiye Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Akdeniz konuk oldu.

Cildinizin özelliklerini biliyor musunuz? Cildimizi korumak mümkün mü? Cilt hastalıkları nelerdir? Cilt kanserinin tedavisi mümkün mü? Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? Cilt kanseri neden oluşur? Ciltteki benler kanser riski oluşturur mu? Hekimce'de bu hafta "Cilt ve Deri Hastalıkları" konuşuldu.

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 18. bölümü ile sizlerle...

Hekimce'ye bu hafta Cildiye Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Akdeniz konuk oldu.

00:00 Hekimce

03:30 Enfeksiyon hastalıkları nelerdir?

08:00 Cildimizi nasıl koruyabiliriz?

12:00 Cilt renkleri ve farklılıkları

18:00 Cilt hastalıklarının psikolojik boyutları

22:00 Sivilce ve Aknelerin Sebepleri Neler?

24:00 Sivilce ve Aknelerin Tedavi Yöntemleri

32:00 Egzama ve mantar aynı hastalık mıdır?

34:00 Egzama hastalığı neden oluşur?

35:00 Mantar neden oluşur?

40:00 Mantar hastalığının tedavi yöntemleri

44:00 El egzamaları nasıl oluşur?

47:00 Alerji ne demek?

50:00 Yaz aylarında güneş ışığından nasıl korunabiliriz?

01:01:00 Egzama Hastalığının Tedavi Yöntemleri

01:05:00 Güneş lekeleri bizim için bir uyarıcı mı?

01:10:00 Dövmelerin cilt hastalıklarına etkisi

01:15:00 Cilt Kanseri Neden Oluşur?

01:19:00 Ciltteki benler ne zaman kanser riski taşıyor?

01:27:00 Cilt kanserinin belirtileri neler?

01:32:00 Cilt hastalıkları konusunda insanlar bilinçli mi?