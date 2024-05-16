Doğru Emzirmenin Püf Noktaları Nelerdir? | Hekimce

Sağılan anne sütü nasıl muhafaza edilmeli?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Bülbül ve Emzirme Danışmanı Türkan Toraman konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

03:00 Anne ve bebek arasındaki mucizevi bağ: Emzirme

09:30 Bebeğin anne ile kurduğu bağda etkili olan faktörler neler?

12:30 Yenidoğan sağlığı ve emzirmenin önemi

17:30 Mucize Besin: Anne Sütü

22:30 Annenin sütünün çocuğa yeterli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

28:00 Emziren anneye babanın desteği nasıl olmalı?

40:00 Anne sütüyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

44:30 Yenidoğan sağlığı ve emzirmenin önemi

01:03:00 Anne sütüne erişemeyen bebekler nasıl beslenmeli?

01:06:30 Doğru emzirme teknikleri neler?

01:20:00 Annenin sütünü sağması nasıl olmalı?

01:24:00 Emzirmede en sık yapılan 5 hata

01:29:00 Sağılan anne sütü nasıl muhafaza edilmeli?

01:34:00 Annenin sütünün çocuğa yeterli olup olmadığı nasıl anlaşılır?