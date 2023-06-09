Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce
Her yıl bir milyon kişide görülen beyin kanamasının sebebi ne? Beyin baloncukları felç yapar mı?
Baş ağrısı neden oluşur? Beyin kanserinin tedavisi mümkün mü? Her yıl bir milyon kişide görülen beyin kanamasının sebebi ne? Beyin baloncukları felç yapar mı? Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 20. bölümüyle sizlerle...
00:00 Hekimce
04:00 Baş ağrısı sebepleri neler?
06:20 Her baş ağrısı tümör nedeni olabilir mi?
09:00 Baş ağrısı sebepleri neler?
14:00 Baş ağrısı hangi hastalıkların sinyallerini veriyor?
18:00 Baş ağrısı hakkında bilinmesi gerekenler
20:00 Beyin kanaması nasıl oluşur?
27:00 Beyin Travmaları Neler?
32:00 Beyin Kanaması Türleri
40:00 Beyin kanamalarında cerrahi müdahale
58:00 Beyin Baloncuğu Neden Oluşur?
01:12:00 Beyin hastalıklarında sigaranın etkisi
01:15:00 Beyin Kanserinin Türleri
01:22:00 Beyin Tümörlerinin Büyüme Evreleri
01:32:00 Beyin Hastalıkları ve Tümörü
01:42:00 "Gamma Knife" Tedavi Yöntemi