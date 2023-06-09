VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Soğuk Algınlığından Kurtulma Yolları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Parkinson Hastalığı Nedir, Evreleri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Tiroid Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Ortopedik Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Apandisit Nerede Oluşur ve Belirtileri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Uykunun İnsan Yaşamı İçin Önemi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
HIV: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü I Hekimce 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Saçlar Neden Dökülür? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Doğru Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Olmalı? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Göğüs Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı I Hekimce 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Diyabet Hastalığı: Tanı, Teşhis ve Tedavisi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Organ Bağışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler I Hekimce 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Yaşlılık Nedir, Kime Yaşlı Denir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Fizik Tedavi Hangi Hastalara Uygulanır? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 19 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 19 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Cilt ve Deri Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Sağlıklı Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Göğüs Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 19 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 19 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce

Her yıl bir milyon kişide görülen beyin kanamasının sebebi ne? Beyin baloncukları felç yapar mı?

Baş ağrısı neden oluşur? Beyin kanserinin tedavisi mümkün mü? Her yıl bir milyon kişide görülen beyin kanamasının sebebi ne? Beyin baloncukları felç yapar mı? Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 20. bölümüyle sizlerle...

00:00 Hekimce

04:00 Baş ağrısı sebepleri neler?

06:20 Her baş ağrısı tümör nedeni olabilir mi?

09:00 Baş ağrısı sebepleri neler?

14:00 Baş ağrısı hangi hastalıkların sinyallerini veriyor?

18:00 Baş ağrısı hakkında bilinmesi gerekenler

20:00 Beyin kanaması nasıl oluşur?

27:00 Beyin Travmaları Neler?

32:00 Beyin Kanaması Türleri

40:00 Beyin kanamalarında cerrahi müdahale

58:00 Beyin Baloncuğu Neden Oluşur?

01:12:00 Beyin hastalıklarında sigaranın etkisi

01:15:00 Beyin Kanserinin Türleri

01:22:00 Beyin Tümörlerinin Büyüme Evreleri

01:32:00 Beyin Hastalıkları ve Tümörü

01:42:00 "Gamma Knife" Tedavi Yöntemi

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