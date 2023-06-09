Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce

Her yıl bir milyon kişide görülen beyin kanamasının sebebi ne? Beyin baloncukları felç yapar mı?

Baş ağrısı neden oluşur? Beyin kanserinin tedavisi mümkün mü? Her yıl bir milyon kişide görülen beyin kanamasının sebebi ne? Beyin baloncukları felç yapar mı? Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 20. bölümüyle sizlerle...

00:00 Hekimce

04:00 Baş ağrısı sebepleri neler?

06:20 Her baş ağrısı tümör nedeni olabilir mi?

09:00 Baş ağrısı sebepleri neler?

14:00 Baş ağrısı hangi hastalıkların sinyallerini veriyor?

18:00 Baş ağrısı hakkında bilinmesi gerekenler

20:00 Beyin kanaması nasıl oluşur?

27:00 Beyin Travmaları Neler?

32:00 Beyin Kanaması Türleri

40:00 Beyin kanamalarında cerrahi müdahale

58:00 Beyin Baloncuğu Neden Oluşur?

01:12:00 Beyin hastalıklarında sigaranın etkisi

01:15:00 Beyin Kanserinin Türleri

01:22:00 Beyin Tümörlerinin Büyüme Evreleri

01:32:00 Beyin Hastalıkları ve Tümörü

01:42:00 "Gamma Knife" Tedavi Yöntemi