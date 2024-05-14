Bir Halk Sağlığı Sorunu: Viral Hepatitler | Hekimce

Kimler hepatit aşısı yaptırmalı?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Prof. Dr. Ayşe Batırel konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

03:45 Bir halk sağlığı sorunu: Viral Hepatitler

07:15 28 Temmuz Dünya Hepatit Farkındalık Günü

10:00 Hepatit'e neden olan virüs türleri nelerdir?

12:00 Hepatit'in bulaşma yolları nelerdir?

16:30 A, B, C, D, E, virüsleri belirtileri nelerdir?

19:30 Hepatit nasıl teşhis edilir?

24:00 Hepatit'ten korunma yolları nelerdir?

35:00 Hepatit'in bulaşma yolları nelerdir?

38:00 Hepatit nasıl teşhis edilir?

52:00 Kimler hepatit aşısı yaptırmalı?

01:02:00 Hepatit aşısı koruyuculuk süresi ne kadar?

01:11:00 Viral hepatitler ve korunma yolları

01:20:00 Kronik hepatit beraberinde ne gibi sorunları getirir?

01:30:00 Hepatit farkedilmez ve tedavi edilmezse ne olur?

01:34:00 Hepatit C bulaş yolları ve belirtileri neler?

01:39:00 Viral hepatitler ve korunma yolları