Depresyon ve Antidepresan Kullanımı | Hekimce

Hamilelikte antidepresan kullanılır mı?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Lütfiye Söğütlü konuk oldu.

00:00 Hekimce

03:30 Bir insanın psikolojik probleminin olmaması mümkün mü?

09:20 Psikiyatri'nin Psikoloji'den Farkı

12:30 Psikolojik destek almaya psikiyatristten başlamak doğru mu?

15:00 Psikiyatride tedavi yöntemleri ve ilaç kullanımı

19:20 Antidepresan kullanırken dikkat edilecekler

21:30 Depresyon nedir?

23:50 Depresyon belirtileri nelerdir?

27:00 Hangi durumlarda depresyon ilaçları kullanılmalı?

57:00 Hamilelikte antidepresan kullanılır mı?

01:03:00 Bipolar bozukluk anneden çocuğa geçer mi?

01:15:00 Psikiyatrik ilaç kullanımında dikkat edilecekler

01:18:00 Psikiyatrik tedaviler ömür boyu sürer mi?

01:22:00 Panik atak - panik bozukluk belirtileri neler?