Depresyon ve Antidepresan Kullanımı | Hekimce
Hamilelikte antidepresan kullanılır mı?
Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Lütfiye Söğütlü konuk oldu.
00:00 Hekimce
03:30 Bir insanın psikolojik probleminin olmaması mümkün mü?
09:20 Psikiyatri'nin Psikoloji'den Farkı
12:30 Psikolojik destek almaya psikiyatristten başlamak doğru mu?
15:00 Psikiyatride tedavi yöntemleri ve ilaç kullanımı
19:20 Antidepresan kullanırken dikkat edilecekler
21:30 Depresyon nedir?
23:50 Depresyon belirtileri nelerdir?
27:00 Hangi durumlarda depresyon ilaçları kullanılmalı?
57:00 Hamilelikte antidepresan kullanılır mı?
01:03:00 Bipolar bozukluk anneden çocuğa geçer mi?
01:15:00 Psikiyatrik ilaç kullanımında dikkat edilecekler
01:18:00 Psikiyatrik tedaviler ömür boyu sürer mi?
01:22:00 Panik atak - panik bozukluk belirtileri neler?