Beslenme Türleri | Hekimce

Sağlıklı beslenmenin püf noktaları nelerdir?

Müslümanca sağlıklı beslenme olmalı? Sağlıklı beslenmenin püf noktaları nelerdir? Beslenme türleri nelerdir? Beslenmede doğru ve yeterli porsiyon nedir? Açlığı azaltmak mümkün müdür? Helal gıda tüketmek neden önemli? Yeterli ve dengeli beslenme günlük hayatta nasıl kullanılır?

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 26. bölümü ile sizlerle...

Hekimce'ye bu hafta Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Fatih Gültekin konuk oldu.

00:00 Hekimce

10:00 Beslenme nedir?

14:00 Müslümanca sağlıklı beslenme olmalı?

22:00 Sağlıklı beslenmenin püf noktaları nelerdir?

24:00 Kişiye özel beslenme düzeninin oluşturulması

28:00 Beslenme türleri nelerdir?

34:00 Beslenmede doğru ve yeterli porsiyon nedir?

40:00 Sağlıklı beslenmede püf noktaları nelerdir?

45:00 Açlığı azaltmak mümkün müdür?

51:00 Helal gıda tüketmek neden önemli?

53:00 Kalori hesaplamak doğru bir yöntem mi?

01:01:00 Beslenme türleri nelerdir?

01:05:00 Kişiye özel beslenme düzeninin oluşturulması

01:08:00 Beslenmede sınır nasıl belirlenmelidir?

01:12:00 En doğru beslenme nasıl olmalı?

01:15:00 Beslenme düzeninde doğru şeker kullanımı

01:22:00 Sağlıklı beslenmede hangi yağ çeşitlerine yer verilmeli?

01:26:00 Kişiye özel beslenme ile sağlıklı kilo vermek

01:31:00 Yeterli ve dengeli beslenme günlük hayatta nasıl uygulanır?

01:35:00 Meyve yemenin doğru bir saati var mı?

01:43:00 Sağlıklı içecek tüketimi nasıl olmalı?

01:47:00 Diyabet hastalarının beslenme düzeni nasıl olmalı?