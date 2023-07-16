VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Soğuk Algınlığından Kurtulma Yolları I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Parkinson Hastalığı Nedir, Evreleri Nelerdir? I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Tiroid Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
Ortopedik Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Apandisit Nerede Oluşur ve Belirtileri Nelerdir? I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Uykunun İnsan Yaşamı İçin Önemi I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
HIV: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Saçlar Neden Dökülür? I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Doğru Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Olmalı? I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Göğüs Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Diyabet Hastalığı: Tanı, Teşhis ve Tedavisi I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Organ Bağışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Beslenme Türleri | Hekimce 27 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 19 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 19 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Jinekolojik Kanserler | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
Cilt ve Deri Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
Sağlıklı Beslenme | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Göğüs Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
İslam'da Tıp Tarihi | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
Kulak, Burun ve Boğaz Enfeksiyonları | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
Göz Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 19 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 16 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 19 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Beslenme Türleri | Hekimce

Sağlıklı beslenmenin püf noktaları nelerdir?

Müslümanca sağlıklı beslenme olmalı? Sağlıklı beslenmenin püf noktaları nelerdir? Beslenme türleri nelerdir? Beslenmede doğru ve yeterli porsiyon nedir? Açlığı azaltmak mümkün müdür? Helal gıda tüketmek neden önemli? Yeterli ve dengeli beslenme günlük hayatta nasıl kullanılır?

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 26. bölümü ile sizlerle...

Hekimce'ye bu hafta Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Fatih Gültekin konuk oldu.

00:00 Hekimce

10:00 Beslenme nedir?

14:00 Müslümanca sağlıklı beslenme olmalı?

22:00 Sağlıklı beslenmenin püf noktaları nelerdir?

24:00 Kişiye özel beslenme düzeninin oluşturulması

28:00 Beslenme türleri nelerdir?

34:00 Beslenmede doğru ve yeterli porsiyon nedir?

40:00 Sağlıklı beslenmede püf noktaları nelerdir?

45:00 Açlığı azaltmak mümkün müdür?

51:00 Helal gıda tüketmek neden önemli?

53:00 Kalori hesaplamak doğru bir yöntem mi?

01:01:00 Beslenme türleri nelerdir?

01:05:00 Kişiye özel beslenme düzeninin oluşturulması

01:08:00 Beslenmede sınır nasıl belirlenmelidir?

01:12:00 En doğru beslenme nasıl olmalı?

01:15:00 Beslenme düzeninde doğru şeker kullanımı

01:22:00 Sağlıklı beslenmede hangi yağ çeşitlerine yer verilmeli?

01:26:00 Kişiye özel beslenme ile sağlıklı kilo vermek

01:31:00 Yeterli ve dengeli beslenme günlük hayatta nasıl uygulanır?

01:35:00 Meyve yemenin doğru bir saati var mı?

01:43:00 Sağlıklı içecek tüketimi nasıl olmalı?

01:47:00 Diyabet hastalarının beslenme düzeni nasıl olmalı?

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