Dil ve Konuşma Bozuklukları | Hekimce

Kekemeliğin teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Uzm. Dr. Leyla Benkurt Alkaş ve Dr. İbrahim Yaşa konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

02:00 Dil ve konuşma bozuklukları

10:30 Dil bozukluğu nedeni psikolojik mi, fizyolojik mi?

24:00 Bebeklerde dil gelişimi evreleri neler?

28:00 Çocuklarda dil gelişimi ve konuşma süreci nasıl olur?

32:00 Çocuklarda dil gelişimi ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar

45:00 Sağlıklı dil ve konuşmanın gelişim süreçleri neler?

58:00 Yaşa göre dil ve konuşma bozuklarının terapi süreçleri

01:02:00 Dil ve konuşma terapisinde neler yapılır?

01:06:00 Konuşma bozukluğunu tetikleyen durumlar neler?

01:12:00 Konuşma bozukluğu öğrenme güçlüğüne sebep olur mu?

01:24:00 Dil ve konuşma bozukluğuna sebep olan etkenler neler?

01:30:00 Kekemelik nedir?

01:32:00 Kekemeliğin teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?