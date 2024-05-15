Sağlıklı Yaşam İçin: Eliminasyon Diyeti ve Detoks | Hekimce
Fonksiyonel tıpta günde kaç öğün beslenilmeli?
Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy ve Dr. Dilara Tekden Kırgız konuk oldu. Hekimce yeni bölümü ile yayında!
00:00 Hekimce
02:00 Sağlıklı yaşam için: Eliminasyon Diyeti ve Detoks
05:00 Bağırsak sağlığının önemi
29:00 Fonksiyonel tıpta günde kaç öğün beslenilmeli?
45:00 İntolerans testleri mi, eliminasyon diyeti mi?
01:11:00 Eliminasyon diyeti ile iyileşme ne kadar sürer?
01:19:00 Eliminasyon diyetini kimler yapmalı, kimler yapmamalı?