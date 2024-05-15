Sağlıklı Yaşam İçin: Eliminasyon Diyeti ve Detoks | Hekimce

Fonksiyonel tıpta günde kaç öğün beslenilmeli?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy ve Dr. Dilara Tekden Kırgız konuk oldu. Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

02:00 Sağlıklı yaşam için: Eliminasyon Diyeti ve Detoks

05:00 Bağırsak sağlığının önemi

29:00 Fonksiyonel tıpta günde kaç öğün beslenilmeli?

45:00 İntolerans testleri mi, eliminasyon diyeti mi?

01:11:00 Eliminasyon diyeti ile iyileşme ne kadar sürer?

01:19:00 Eliminasyon diyetini kimler yapmalı, kimler yapmamalı?