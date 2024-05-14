Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Hekimce
Bağımlı kişiye nasıl yaklaşılmalı?
Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Psikiyatri Uzmanı Selin Birgül Baran ve Uzman Psikolog Melike Şimşek konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumuyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!
00:00 Hekimce
03:45 Bağımlılıkla mücadelede tedavi süreci
05:00 Bağımlılık nedir?
12:30 İnsan neden bir şeyin bağımlısı olur?
15:30 Bağımlılığı geliştiren nedenler
18:30 Madde bağımlılığı bir beyin hastalığı mı?
28:00 Bağımlılıkla mücadelede tedavi süreci
31:30 Bağımlılıkla mücadelede kilit nokta nedir?
35:00 Bağımlılık tedavisinde aileye düşen görevler
44:00 Madde bağımlılığı belirtileri nelerdir?
52:00 Madde bağımlılığı nasıl tedavi edilmeli?
57:00 Bağımlılık tedavisinde psikososyal desteğin önemi
01:00:00 Bağımlılık beraberinde görülen hastalıklar
01:12:00 Bağımlılık tedavisinde aileye düşen görevler
01:14:00 Bağımlı kişiye nasıl yaklaşılmalı?