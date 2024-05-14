Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Hekimce

Bağımlı kişiye nasıl yaklaşılmalı?



Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Psikiyatri Uzmanı Selin Birgül Baran ve Uzman Psikolog Melike Şimşek konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumuyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

03:45 Bağımlılıkla mücadelede tedavi süreci

05:00 Bağımlılık nedir?

12:30 İnsan neden bir şeyin bağımlısı olur?

15:30 Bağımlılığı geliştiren nedenler

18:30 Madde bağımlılığı bir beyin hastalığı mı?

28:00 Bağımlılıkla mücadelede tedavi süreci

31:30 Bağımlılıkla mücadelede kilit nokta nedir?

35:00 Bağımlılık tedavisinde aileye düşen görevler

44:00 Madde bağımlılığı belirtileri nelerdir?

52:00 Madde bağımlılığı nasıl tedavi edilmeli?

57:00 Bağımlılık tedavisinde psikososyal desteğin önemi

01:00:00 Bağımlılık beraberinde görülen hastalıklar

01:12:00 Bağımlılık tedavisinde aileye düşen görevler

01:14:00 Bağımlı kişiye nasıl yaklaşılmalı?