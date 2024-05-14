Kas Romatizması (Fibromiyalji) | Hekimce

Fibromiyalji tedavisinde amaç nedir ve nasıl yapılır?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Dr. Mehmet Portakal konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

02:00 Kas romatizması nedir?

13:00 Kas romatizması olduğumuzu nasıl anlarız?

20:00 Kas romatizmasının belirtileri nelerdir?

29:00 Fibromiyalji (Kas Romatizması) testi nasıl yapılır?

31:30 Sabahları yorgun uyanmak fibromiyaljiden mi kaynaklanıyor?

43:00 Kas romatizması olduğumuzu nasıl anlarız?

49:00 Fibromiyalji (Kas Romatizması) nedir?

54:00 Fibromiyalji tedavisinde amaç nedir ve nasıl yapılır?

01:03:00 Kas romatizmasında kullanılan doğal tedaviler neler?

01:06:00 Fibromiyalji vücutta morarmalara sebep olur mu?

01:15:00 Fibromiyaljide ilaç ve takviye kullanımı

01:32:00 Fibromiyaljide hacamat tedavisi uygulanabilir mi?