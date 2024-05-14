VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Ortodontik Problemler Neden Oluşur? | Hekimce 14 Mayıs 2024 68. Bölüm
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi | Hekimce 14 Mayıs 2024 67. Bölüm
Bir Halk Sağlığı Sorunu: Viral Hepatitler | Hekimce 14 Mayıs 2024 66. Bölüm
Kas Romatizması (Fibromiyalji) | Hekimce 14 Mayıs 2024 65. Bölüm
Yaz Enfeksiyonları ve Salgınlar | Hekimce 14 Mayıs 2024 64. Bölüm
Gıda Hijyeni ve Beslenme | Hekimce 14 Mayıs 2024 63. Bölüm
Mevsim Değişikliklerinin Cilde Etkisi | Hekimce 14 Mayıs 2024 62. Bölüm
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Hekimce 14 Mayıs 2024 61. Bölüm
ALS Hastalığı ve İnme | Hekimce 13 Mayıs 2024 60. Bölüm
İnsanı Her Yönüyle İnceleyen Bir Tedavi: Homeopati | Hekimce 13 Mayıs 2024 59. Bölüm
Bir Tamamlayıcı Tıp Tedavisi: Homeopati | Hekimce 13 Mayıs 2024 58. Bölüm
Astım Hastalıkları | Hekimce 13 Mayıs 2024 57. Bölüm
Gebelik ve Doğum Süreci | Hekimce 13 Mayıs 2024 56. Bölüm
Tansiyona Bağlı Hastalıklar | Hekimce 13 Mayıs 2024 55. Bölüm
Sağlık Alanında Alınan Yeni Kararlar | Hekimce 13 Mayıs 2024 54. Bölüm
Sindirim Sistemi | Hekimce 13 Mayıs 2024 53. Bölüm
Ramazan Kalp Hastalıklarını Nasıl Etkiler? | Hekimce 13 Mayıs 2024 52. Bölüm
Ramazan'da İlaç Kullanımı | Hekimce 13 Mayıs 2024 51. Bölüm
Ramazan'da Beslenme | Hekimce 13 Mayıs 2024 50. Bölüm
Tıbbın Alternatifi Olur Mu? | Hekimce 10 Mayıs 2024 49. Bölüm
İlk ve Acil Yardımın Önemi | Hekimce 10 Mayıs 2024 48. Bölüm
İlk Yardım Nedir? | Hekimce 09 Mayıs 2024 47. Bölüm
Böbrek Hastalıkları ve Su Tüketimi | Hekimce 09 Mayıs 2024 46. Bölüm
Obezite Nedir? | Hekimce 09 Mayıs 2024 45. Bölüm
Sağlıklı Ses ve Ses Hastalıkları | Hekimce 09 Mayıs 2024 44. Bölüm
Baş Ağrısı Sorunu | Hekimce 09 Mayıs 2024 43. Bölüm
Sağlıklı Yaşama Multidisipliner Bakış | Hekimce 09 Mayıs 2024 42. Bölüm
Spor ve Spor Yöntemleri | Hekimce 09 Mayıs 2024 41. Bölüm
Grip Türleri ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 08 Mayıs 2024 40. Bölüm
Parkinson Hastalığı ve Alzheimer | Hekimce 08 Mayıs 2024 39. Bölüm
Turkovac ve Ortopedi Hastalıkları | Hekimce 07 Mayıs 2024 37. Bölüm
Turkovac Aşısı ve Apandisit | Hekimce 07 Mayıs 2024 36. Bölüm
Uykusuzluk Problemi | Hekimce 07 Mayıs 2024 35. Bölüm
AIDS ve Engelli Olmak | Hekimce 07 Mayıs 2024 34. Bölüm
Saç Dökülmesi | Hekimce 07 Mayıs 2024 33. Bölüm
Dermotolojik Hastalıklar | Hekimce 07 Mayıs 2024 32. Bölüm
Ağız ve Diş Sağlığı | Hekimce 06 Mayıs 2024 31. Bölüm
Koah Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı | Hekimce 06 Mayıs 2024 30. Bölüm
Diyabet Hastalığı | Hekimce 04 Mayıs 2024 29. Bölüm
Organ Bağışı ve Kızılay | Hekimce 04 Mayıs 2024 28. Bölüm
Hasta Hakları | Hekimce 04 Mayıs 2024 27. Bölüm
Beslenme Türleri | Hekimce 17 Ağustos 2023 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 19 Haziran 2023 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 19 Haziran 2023 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 19 Haziran 2023 23. Bölüm
Jinekolojik Kanserler | Hekimce 16 Temmuz 2023 22. Bölüm
Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce 16 Temmuz 2023 21. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 20. Bölüm
Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 19. Bölüm
Cilt ve Deri Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 18. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 17. Bölüm
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 16. Bölüm
Sağlıklı Beslenme | Hekimce 16 Temmuz 2023 15. Bölüm
Göğüs Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 14. Bölüm
İslam'da Tıp Tarihi | Hekimce 16 Temmuz 2023 13. Bölüm
Kulak, Burun ve Boğaz Enfeksiyonları | Hekimce 16 Temmuz 2023 12. Bölüm
Göz Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 11. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 19 Haziran 2023 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 19 Haziran 2023 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 19 Haziran 2023 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 19 Haziran 2023 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 19 Haziran 2023 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 16 Temmuz 2023 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 19 Haziran 2023 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 19 Haziran 2023 1. Bölüm

Kas Romatizması (Fibromiyalji) | Hekimce

Fibromiyalji tedavisinde amaç nedir ve nasıl yapılır?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Dr. Mehmet Portakal konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce
02:00 Kas romatizması nedir?
13:00 Kas romatizması olduğumuzu nasıl anlarız?
20:00 Kas romatizmasının belirtileri nelerdir?
29:00 Fibromiyalji (Kas Romatizması) testi nasıl yapılır?
31:30 Sabahları yorgun uyanmak fibromiyaljiden mi kaynaklanıyor?
43:00 Kas romatizması olduğumuzu nasıl anlarız?
49:00 Fibromiyalji (Kas Romatizması) nedir?
54:00 Fibromiyalji tedavisinde amaç nedir ve nasıl yapılır?
01:03:00 Kas romatizmasında kullanılan doğal tedaviler neler?
01:06:00 Fibromiyalji vücutta morarmalara sebep olur mu?
01:15:00 Fibromiyaljide ilaç ve takviye kullanımı
01:32:00 Fibromiyaljide hacamat tedavisi uygulanabilir mi?

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